Нашою країною править людина, яка щиро сміялася над "сліпими трастами" і в результаті створила "траст Шефіра"

Нардеп Олексій Гончаренко поділився думкою про Зеленського, офшори і камерний фольклор

"Навіщо Зеленському офшори? По-перше, це красиво і не карається.

А по-друге, диктаторські замашки і так натякали на те, що чіплятися за владу президент буде будь-якими способами. Інакше доведеться сісти, і вже не в крісло…"