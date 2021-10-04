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Нашою країною править людина, яка щиро сміялася над "сліпими трастами" і в результаті створила "траст Шефіра"

Автор
Олексій Гончаренко
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Нардеп розкритикував президента і звинуватив його в створенні трастів Новина оновлена 04 жовтня 2021, 12:20
Нардеп розкритикував президента і звинуватив його в створенні трастів

Нардеп Олексій Гончаренко поділився думкою про Зеленського, офшори і камерний фольклор

"Навіщо Зеленському офшори? По-перше, це красиво і не карається.

А по-друге, диктаторські замашки і так натякали на те, що чіплятися за владу президент буде будь-якими способами. Інакше доведеться сісти, і вже не в крісло…"

Матеріал опублікований російською мовою — читати мовою оригіналу
Теги:
#Скандал #Офшори #Гончаренко #Зеленський
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