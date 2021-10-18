Доктор зазначив, що усі можуть захворіти і постраждати від COVID-19

До кінця року в Україні за планом Міністерства охорони здоровʼя мають вакцинувати від коронавірусу 70% дорослого населення, однак наразі кількість щеплених від COVID-19 становить лише 15%. У звʼязку з цим влада вводить певні обмеження, щоб стимулювати громадян прививатися. А лікар Тарас Жиравецький пояснив, чим відрізняються вакциновані громадяни від невакцинованих.

Своєю думкою доктор поділився у Telegram.

"Вакциновані і невакциновані в чому проблема і конфлікт?

1. Вакциновані мають зелений паспорт, невакциновані ні.

2. Вакциновані думають, що невакциновані для них є небезпечними, невакциновані переживають, що вакциновані думають, що вони безпечні і можуть їх заразити.

3. Невакциновані страші 50 років частіше потрапляють в лікарню з важким ковідом, бо їх таки майже в 10 раз більше за вакцинованих такого віку.

Жодних інших відмінностей немає.

Що є спільного?

Усі можуть захворіти і заражати оточуючих.

Усі можуть потрапити до лікарні.

Усі є людьми і мають ставитись по-людськи один до одного.

Парадокс в тому, що найбільша нагрузка зараз лягає на медиків і саме їм зараз потрібна допомога і підтримка!

Не здивований тим, як йде протистояння між людьми, але як завжди ми не вміємо об‘єднатись і боротись разом за наше життя, бо підтримати конфлікт для нас виявляється простішим за підтримку тих хто хворіє зараз і тих хто їх лікує.

Бачив коментарі про те що потрібно перестати лікувати невакцинованих і вакцинувати усіх дітей, бо це зупинить пандемію і хтось зможе скинути маски… такими коментарями ви вже скинули свою маску людяності і показуєте своє справжнє обличчя.

Ця пандемія цікава тим, що медики перестали бути експертами з медицини, а хід протидії пандемії у всьому світі нагадує хаотичні рухи вперід, назад, вправо та вліво…

Залишайтесь людьми, бо вірус мине, але хотілось би щоб людяність залишилась.

P.s. Якщо ви хочете, щоб хтось вакцинувався порадьте йому це зробити спокійно і конструктивно, бо образа навряд чи буде спонукати когось до дії", — написав Жиравецький.

Нагадаємо, у Харкові повідомили про три випадки смерті від коронавірусу серед громадян, які були вакцинованими.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, вчені зʼясували, чи можуть щеплені переносити COVID-19.