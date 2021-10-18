За вакциною — до Ростова, за місце на кладовищі — хабар: що відбувається на окупованому Донбасі з епідемією коронавіруса

У тимчасово окупованій Горлівці склалася критична ситуація з коронавірусом — смертність зросла вдвічі, а "влада" просто мовчить

"Поспілкувався з кількома знайомими, що проживають в Горлівці. Розповіли про ситуацію із захворюваністю на коронавірус в місті, і все це, м’яко кажучи, не радує.

Маскового режиму дотримуються не всі, ліки є

Так, за словами знайомих, якщо в громадських установах маскового режиму дотримується досить суворо, то в громадському транспорті маску можна зустріти лише приблизно у половини пасажирів. Деякі почали ходити в масках і на вулиці.

Що стосується ліків, то необхідні препарати, перш за все антибіотики, в аптеках в принципі є, але краще, звичайно, не хворіти, вважає багато хто з моїх співрозмовників й тому рахують за краще сидіти вдома, особливо ті, хто вже у поважному віці.

«Я спершу не вірила в цю хворобу, але тепер, коли поруч почали вмирати молоді люди, стало страшно», — зізнається одна зі співрозмовниць.

Вакцинуватися в Ростові

За словами знайомих, навіть сидячи вдома цілком можливо захворіти. А з’ясувати це, для себе або за потребами роботи, можна в лікарні або в приватній медичній лабораторії Біо-лайн, за що доведеться заплатити в залежності від виду аналізу від 900 (330 гривень за курсом НБУ) до 2250 (825 гривень) російських рублів.

Вакцина від коронавірусу у 2021 році до Горлівки доїжджала двічі — у квітні (Супутник V) і липні (Супутник Лайт). Правда, як повідомляють, втретє вона доїхала до міста 15 жовтня. Хоча, якщо вірити «МОЗ ДНР», надійшла вакцина від грипу.

Як зізнаються знайомі, в принципі, вакцинування більш-менш обов’язкове для певних категорій, хоча і тут можна уникнути вакцинації, якщо тобі не хочеться і звільняти тебе ніхто не буде.

Деякі ж просто відмовляються від вакцинації цілком свідомо.

«Хвороба протікає у кожного по-різному, вакцина явно недопрацьована, а сам вірус постійно мутує — краще вже дотримуватися запобіжних заходів», — заявив один зі знайомих горлівчан.

Ті ж, хто все-таки хотів би зробити щеплення, але через її відсутність в Горлівці не міг цього зробити, їздять на щеплення в... Ростов.

«Записатися можна через портал держпослуги на вакцинацію в Ростов, паспорти є у багатьох горлівчан, отримуєш повідомлення про місце і дату вакцинації, сідаєш в автобус і, витративши 7 годин і 1000 рублів (367 гривень), прибуваєш в Ростов. Виїхати можна й о 2 годині ночі, щоб в 9 бути вже в місті. Після щеплення можна так само повернуться додому, відразу або ж додатково скупитися на ростовських ринках, де ціни менші і вибір краще. Так їздять робити щеплення дуже багато місцевих», — пояснює механізм вакцинації знайомий.

Інший співрозмовник підтвердив такий спосіб вакцинації у горлівчан, правда, засумнівався, що він такий вже масовий, хоча двоє його знайомих свою щеплення робили саме так.

15 смертей в день і 40 000 за похорон позачергово

Безсумнівно, найважливішим питанням залишається масштаб епідемії в місті, але з цим дуже багато неясного.

Так, за даними все того ж «мінохоронздоров’я ДНР», 15 жовтня було виявлено 690 хворих, однак без будь-якої розбивки по містах, а 16-17 жовтня дослідження і зовсім не проводилися.

Остання офіційна інформація про смертність в Горлівці звучала ще 7 вересня, тоді мова йшла про 54 смерті, 5 самогубств і 5 виявлених трупів — з того часу ніякої офіційної інформації немає.

За словами співрозмовників, смертність в місті явно виросла, біля моргу можна зустріти цілі черги людей.

За словами джерел, приблизно з середини вересня в Горлівці різко збільшилася середньодобова смертність — приблизно до 15 осіб.

Про зростання смертності говорить і збільшення некрологів на сайті «адміністрації міста від ДНР», останній такий приклад — співчуття начальнику Горлівського Східного РЕМ Володимира Гулідова у зв’язку з одночасною смертю дружини й тещі.

«На кладовищах утворився дефіцит, їх працівники не завжди встигають і тому, як завжди, з’явилася додаткова "послуга" - за те, щоб позачергово виділити місце і викопати могилу просять до 40 тисяч рублів (14 665 гривень), при тому що середня вартість похорону становить 20-25 тисяч (7332-9165 гривень)», — каже знайомий.

Про те, що відбувається в лікувальних установах Горлівки дізнатися важко, відомо, що попри вакцинацію, серед медиків теж багато хворих, а забезпеченість необхідним медобладнанням «кульгає» не те що в Горлівці, а навіть в Донецьку.

«Нещодавно втратив двоюрідну сестру — їх разом з чоловіком госпіталізували в одну з донецьких лікарень коли вже розвилася пневмонія. Апаратів ШВЛ і кисню не вистачало, ми почали купувати кисневий концентратор, але поки вирішували, як передати його в ОРДО — сестра померла», — зізнається знайомий, який виїхав кілька років тому в Україну.