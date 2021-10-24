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Протоколи лікування проти COVID-19 доведеться змінювати

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Тарас Жиравецький Тарас Жиравецький
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Повністю ефективних ліків від COVID-19 поки не існує Новина оновлена 24 жовтня 2021, 08:11
Повністю ефективних ліків від COVID-19 поки не існує

Новий штам "корони" потребує іншого підходу до лікування

Дуже коротко про противірусні препарати від ковіду… Їх немає поки що, на жаль. "Ремдесевір" спрацьовує у частини пацієнтів, навіть зараз його почали капати вдома з третього дня захворювання, бо так лікарі намагаються допомогти пацієнтам уникнути важкої форми ковіду. 

Частині пацієнтів він взагалі зараз не допомагає, і у них на 8-9 день розвивається цитокіновий шторм, це при цьому що його вводили з третього дня захворювання. 

Є пацієнти, які дійсно вакциновані і, на жаль, важко переносять ковід — їх зараз офіційно 5% потрапляє до стаціонарів. 

Інші противірусні препарати — просто не працюють, а, можливо, й шкодять пацієнту. Антибактеріальні препарати таблетовані і "Цефтріаксон" у домашніх умовах практично перестали працювати при цитокіновому штормі, викликаного новим штамом коронавірусу. 

Сімейні лікарі дійсно намагаються допомогти, але протоколи, ймовірно, потрібно буде змінювати. Не збивати високу температуру по 6-8 днів — тепер це може бути прямий шлях до реанімації, у багатьох пацієнтів виникає потреба в кисневому концентраторі, але деколи цього замало, і потрібен постійний кисень у лікарні. 

Місць у лікарнях не дуже багато, а госпіталізацій тепер щодня більше 5000 по країні, і це ще далеко не пік хвилі! Коли буде пік, ми поки не знаємо. 

Новий штам дійсно став мегашвидким і важким, тому потрібно оперативно реагувати на нові виклики. Дякую колегам за їх щоденну працю! Ще раз нагадую: лікують не ліжка, кисень, ліки, а медики!

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Теги:
#Коронавірус #Covid-19 #Тарас Жиравецький
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