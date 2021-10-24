Протоколи лікування проти COVID-19 доведеться змінювати

Новий штам "корони" потребує іншого підходу до лікування

Дуже коротко про противірусні препарати від ковіду… Їх немає поки що, на жаль. "Ремдесевір" спрацьовує у частини пацієнтів, навіть зараз його почали капати вдома з третього дня захворювання, бо так лікарі намагаються допомогти пацієнтам уникнути важкої форми ковіду.

Частині пацієнтів він взагалі зараз не допомагає, і у них на 8-9 день розвивається цитокіновий шторм, це при цьому що його вводили з третього дня захворювання.

Є пацієнти, які дійсно вакциновані і, на жаль, важко переносять ковід — їх зараз офіційно 5% потрапляє до стаціонарів.

Інші противірусні препарати — просто не працюють, а, можливо, й шкодять пацієнту. Антибактеріальні препарати таблетовані і "Цефтріаксон" у домашніх умовах практично перестали працювати при цитокіновому штормі, викликаного новим штамом коронавірусу.

Сімейні лікарі дійсно намагаються допомогти, але протоколи, ймовірно, потрібно буде змінювати. Не збивати високу температуру по 6-8 днів — тепер це може бути прямий шлях до реанімації, у багатьох пацієнтів виникає потреба в кисневому концентраторі, але деколи цього замало, і потрібен постійний кисень у лікарні.

Місць у лікарнях не дуже багато, а госпіталізацій тепер щодня більше 5000 по країні, і це ще далеко не пік хвилі! Коли буде пік, ми поки не знаємо.

Новий штам дійсно став мегашвидким і важким, тому потрібно оперативно реагувати на нові виклики. Дякую колегам за їх щоденну працю! Ще раз нагадую: лікують не ліжка, кисень, ліки, а медики!