У країнах ЄС теж є свої проблеми з вакцинацією від COVID-19.

Російські громадяни, що проживають в країнах Європейського союзу, воліють вакцинуватися від коронавірусу вакциною "Супутник V", для чого спеціально їдуть в Росію.

Про це написав журналіст Аркадій Бабченко.

"Ви даремно смієтеся над фразою Путіна про те, що з деяких європейських країн їдуть в Росію робити щеплення "Супутником". Це щира правда. Валять натовпами. Просто він не сказав, хто саме. А валить совкова вата. Вся совкова Прибалтика — я зараз навмисно вживаю саме цей совковий термін — так ось росіяни з Прибалтики, у яких у всіх російські паспорти, реально валять натовпами в Росію, щоб робити щеплення там "Супутником". При тому, що в країнах Балтії проблем з вакциною вже немає зовсім — і "Пфайзер", і "АстраЗенека", і "Модерна", і "Джонсон", якого взагалі один укол потрібен, і що хочеш. Намети встановлені прям в магазинах — зайшов за пивом, ширнувся. Але ні. Мало не вплав Нарву з Даугавою перепливають.

Нарва, наскільки я чув, щеплена "Супутником" взагалі мало не вся, поголовно. І це проблема для Естонії, наприклад.

Андрій Шипілов пише, що вся кіпрська вата тримає в облозі російське посольство, чекаючи "Супутника". А особливо обдаровані йдуть до підпільних лікарів, де їм роблять підпільне щеплення хрін зрозумій чим, що втридорога впарюють, як "Супутник", але сертифікати при цьому видають, як на "Пфайзер". Люблю таких людей. На дурнях завжди треба робити гроші.

Така ж ситуація і в Німеччині. Весь іммігрувавший туди ковбасний совок оргазмує на "Супутник".

Так що так, їдуть. Так, натовпами. Так, жителі країн ЄС.

Просто все чомусь подумали, що їдуть німці з британцями та шведами.

А їдуть росіяни ватні сіропаспортники.

А так да, все правда ", — написав він.