Лікар Тарас Жиравецький

793 летальних випадки за минулу добу, нажаль це сумний рекорд за всю пандемію.

25000 нових випадки множимо на 5 і отримаємо 125000 нових за добу неофіційно! Бо тестуємо ми значно менше ніж є потреба.

5000+ госпіталізацій за минулу добу і більше 6000 прогнозованих госпіталізацій через 2 тижні.

Ми летимо у прірву, але звітуємо про стабілізацію ситуації.

Які кроки потрібно зробити?

1. Збити хвилю.

2. Почати вакцинувати старших людей з груп ризику, які ще не хворіли.

3. Почати робити більше швидких тестів.

На жаль як ми бачимо вакцинація жодним чином не впливає на поширення вірусу, хоча зараз ймовірно в таких умовах як вона проводиться вона сприяє його поширенню!

Пост за вакцинацію, але розумну, а не масову без логіки, яка зараз починає нам створювати ще більші виклики…

В кого є ще які пропозиції напишіть в коментарях!