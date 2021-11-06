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Ми летимо у прірву, але звітуємо про стабілізацію - Тарас Жиравецький

Автор
Тарас Жиравецький Тарас Жиравецький
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Коронавірус. Новина оновлена 06 листопада 2021, 09:47
Коронавірус.

Лікар Тарас Жиравецький

793 летальних випадки за минулу добу, нажаль це сумний рекорд за всю пандемію. 

25000 нових випадки множимо на 5 і отримаємо 125000 нових за добу неофіційно! Бо тестуємо ми значно менше ніж є потреба.

5000+ госпіталізацій за минулу добу і більше 6000 прогнозованих госпіталізацій через 2 тижні. 

Ми летимо у прірву, але звітуємо про стабілізацію ситуації.

Які кроки потрібно зробити?

1. Збити хвилю.

2. Почати вакцинувати старших людей з груп ризику, які ще не хворіли.

3. Почати робити більше швидких тестів.

На жаль як ми бачимо вакцинація жодним чином не впливає на поширення вірусу, хоча зараз ймовірно в таких умовах як вона проводиться вона сприяє його поширенню!

Пост за вакцинацію, але розумну, а не масову без логіки, яка зараз починає нам створювати ще більші виклики…

В кого є ще які пропозиції напишіть в коментарях!

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Теги:
#Вакцинація #Коронавірус #Covid-19
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