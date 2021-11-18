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Ігнорування симптомів COVID-19 може привести вас до реанімації - Тарас Жиравецький

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Тарас Жиравецький Тарас Жиравецький
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Вчасне лікування може врятувати пацієнту життя Новина оновлена 18 листопада 2021, 22:53
Вчасне лікування може врятувати пацієнту життя

Є деякі аналізи, які можуть продемонструвати необхідність госпіталізації при коронавірусі

Дуже важливо зараз усім тим, хто ще не хворів на ковід, зрозуміти, що нині він протікає значно важче, ніж рік тому, а ігнорування симптомів може привести вас до реанімації.

Усіх прошу вчасно робити тест на COVID-19, що його вчасно підтвердити, а далі — контролювати свій стан у лікаря.

Дуже важливим є аналіз на ЦРП або ЦРБ — це синоніми до ц-реактивного протеїну (білок).

Якщо цей показник вище 50 одиниць, вам краще таки радитись з сімейним лікарем про госпіталізацію, бо це часто початок цитокінового шторму, який пізніше при ЦРП 150-200 одиниць дуже важко лікувати в стаціонарі!

Я пишу це, адже раджу вам з практики — вчасне лікування може вам врятувати життя.

На жаль, були випадки цитокінового шторму і у вакцинованих двома дозами вакцини пацієнтів (таких було менше звичайно). Тому будьте відповідальні і не сподівайтесь на фарт. Нагадую, що імунітет після вакцинації виробляється тільки через 10-14 днів після другої дози вакцини — це також дуже важливо пам‘ятати.

При хворобі зберігайте спокій та холодний розум, не панікуйте і тоді все буде добре.

І найважливіше — вірте у те, що ви переможете хворобу, та не здавайтесь, боріться за власне життя до останнього, а мої колеги-медики вам в цьому завжди допоможуть!

Варто зазначити, що думки лікаря, висловлені у матеріали, є субʼєктивною думкою, а не керівництвом до дії.

Радимо ознайомитися з рекомендаціями ВООЗ для населення у звʼязку з пандемією COVID-19. А також з інформацією Міністерства охорони здоровʼя України про COVID-19 та вакцинацію для пацієнтів та медиків.

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Теги:
#Коронавірус #Covid-19 #Тарас Жиравецький
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