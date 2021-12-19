Російський опозиційний політик Леонід Гозман висловився щодо поразки Росії у хокейному матчі проти Фінляндії.

Я щиро вдячний ідіотам, що одягли наших хокеїстів у форму збірної СРСР часів її блискучих перемог. Саме у цій формі вони й програли матч фінам. Не можу собі уявити більш переконливою ілюстрацією тієї тези, що спроби паразитувати на минулих досягненнях і повернути час не призводять і не можуть призвести ні до чого, крім ганьби.