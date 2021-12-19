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Я щиро вдячний ідіотам, які одягли наших хокеїстів у форму збірної СРСР. - Леонід Гозман

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Леонід Гозман Леонід Гозман
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Збірна Росії Новина оновлена 19 грудня 2021, 19:50
Збірна Росії

Російський опозиційний політик Леонід Гозман висловився щодо поразки Росії у хокейному матчі проти Фінляндії.

Я щиро вдячний ідіотам, що одягли наших хокеїстів у форму збірної СРСР часів її блискучих перемог. Саме у цій формі вони й програли матч фінам. Не можу собі уявити більш переконливою ілюстрацією тієї тези, що спроби паразитувати на минулих досягненнях і повернути час не призводять і не можуть призвести ні до чого, крім ганьби.

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Теги:
#Росія #Фінляндія #Хокей #Леонід Гозман
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