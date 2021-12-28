Імунолог Андрій Волянський вважає, що вакцинація від коронавірусу стала маркетинговим ходом через падіння ефективності щеплень проти нового штаму COVID-19.

9 мільярдів! Оплески?

Глобальний вакцинальний процес проти Covid трохи зменшив оберти у жовтні, але бустерна доза та вакцинація дітей все поставила на свої місця (рисунок 2). Ще пару-трійку мільярдів доз вдасться ввести, доки думаюча частина населення Землі остаточно не прозріє. Адже ефективність вакцин, створених проти уханського штаму різко впала до Дельти, від Омікрон вони просто не захищають (малюнки 3 та 4). Приблизно так, як вакцина проти менінгококу серогрупи А не захищає від інфікування серогрупою В.

Діаграма з допису Андрія Волянського

Графіки з допису Андрія Волянського

Чому не створюються вакцини проти Омікрону? Адже первинні випробування пройдені, тепер тільки міняй штами і отримуй emergency approval (аварійне схвалення). А ВООЗ схвалить? Схвалить, адже містять ВООЗ ті самі інститути, які зацікавлені у максимальному затягуванні пандемії. Вкинути 10 трильйонів доларів у світову фінансову систему за річного ВВП Землі 100 трильйонів — щось означає?

Відповідь проста. Навіщо нові, ефективніші вакцини, якщо старі відмінно продаються? Трохи змінюємо маркетинг (2 дози мало, 3 краще, 4 — швидше за все, добре) і пояснюємо урядам та медіа, що треба робити.

Ну і що? Адже я це розумію? І ще мільярд розумних людей?

Виникла серйозна проблема. Вакцинація проти Covid дискредитує вакцинопрофілактику загалом.

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