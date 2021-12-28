У керівника має бути три суперякості - Гарік Корогодський
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Бізнесмен Гарік Корогодський розповів, що обов’язково має вміти гарний начальник
Три суперякості керівника
1. Найняти найкрутіших професіоналів, крутіших за себе.
2. Забезпечити їм захист та оплату, гідну найкрутіших професіоналів.
3. Роками терпіти витівки цих козлів, які зарвалися, бо любиш і цінуєш.
P.S. Не навіяно нічим і ніким.
З прийдешнім!
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