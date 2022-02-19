Громадський діяч Енріке Менендес побував у Станиці Луганській та розповів, що там відбувається

Сьогодні я відвідав місце обстрілу дитячого садка у Станиці Луганській. Набрав матеріал на тиждень вперед. Але зараз швидкі висновки.

1. Обстріл абсолютно реальний. Це ніяка постановка. Метою обстрілу, на думку місцевих жителів, могла бути електрична підстанція, яка знаходиться за садком.

2. Всі розмови про нерозбиті шибки та цілі іграшки — це на користь бідних. Скло в садку тріснуло і посипалося. У навколишніх будинках, де вікна не пластикові, вибуховою хвилею теж вибило вікна.

3. Дивна ситуація з ОБСЄ. Першими на місце обстрілу прибула поліція, згодом МНС. Саме вони й вилучили всі уламки та боєприпас. Як мені пояснили в поліції, ОБСЄ просто попросили почекати, але ті поспішали до іншого населеного пункту і просто поїхали. Я дуже здивований такою взаємодією. Не знаю, як має працювати процедура в таких випадках, але не так.

4. Очевидно снаряд 122 мм від гаубиці Д-30. Хоча, як на мене, на танковий теж схоже. Наче болванка без підривника стіну продирявила. Там ще є вирва у дворі, крім дірки у стіні. Напрямок пострілу з боку Миколаївки. Це територія "ЛНР".

5. Ключове в цій історії звичайно боєприпас який був на місці та вилучений поліцією. Не розумію, чому його не показують ОБСЄ. Це зняло б більшість питань.

6. Дітки розминулись із вибухом на 20 хвилин. Це кімната для гімнастики, вона скінчилася і діти пішли в іншу кімнату. Фотки, де не пошкоджені іграшки це не з цієї кімнати, а із сусідньої. Вона на відстані.

7. Поговорив із вихователькою, яка тоді працювала (зараз садок не працює). Дуже приємна жінка. Вона шокована, дуже налякана. А її сьогодні начальство змусило працювати, бо був візит міністра Верещук та журналісти.

8. Дуже радий, що приїхала Ірина Верещук та губернатор Сергій Гайдай. Це правильний вчинок, моя повага до пані міністра. Сподіваюся, інші правильні справи теж підуть за ним. Садок потрібно відбудувати та зробити все, щоб там було безпечніше.

9. Щоб ви розуміли, у дитсадку немає бомбосховища. І навіть підвалу немає. Найближче укриття у сусідньому будинку. Я там теж був, поговорив із мешканцями.

10. Зараз у садочку 57 дітей. У день обстрілу було трохи понад 20. До війни у цьому садочку було 150 дітей та всі групи були повними. Гарний показник втечі людей із регіону.

11. У день нашого візиту відчутно стріляли. Я згадав не найтепліші спогади із 2014 та 2015 років у Донецьку.

У міру того як я розбиратиму свої нотатки, буду ще писати. Якщо є питання – ставте. Я знімав багато відео та фото. Викладу окремим альбомом щось, якщо потрібно.