Відомий блогер Роман Шрайк озвучив можливі сценарії російського вторгнення в Україну та навіть назвав імовірну дату.

Зафіксуймо ситуацію зараз.

За мотивами останніх постів поспілкувався зі своїм товаришем, який воював за Грузію і чудово знає, що відбувалося у 2008.

Він підтвердив мої припущення, що нинішня ситуація схожа на ті події. І провокації з того боку (у нашому випадку масові обстріли, у тому числі потрапляння у дитсадок), і раптова евакуація, та інше інформаційне нагнітання про неминучий напад України на ОРДЛО.

Бракує лише емоційно потужної "гливиці", щоб перейти до "примусу до миру".

Якщо відштовхуватися від таймінгу серпня 2008, щось моторошне Росія зобразить на початку тижня, а в середині має перейти до військової операції.

На думку мого товариша, бойові дії будуть у межах Донецької та Луганської областей. Західні розвідки, щоправда, свідчать про можливість повномасштабного наступу.

Також я чув дуже авторитетну думку, що Захід ще не вичерпав усі можливості дипломатії, яка може зупинити чи хоча б відкласти агресію Росії.

Крім того, наша влада теоретично може піти на поступки, які задовольняють Путіна. Які, звісно, не влаштують українське суспільство.

Але все ж таки думаю, що нам варто чекати "гливиці".

Скоро дізнаємось, який сценарій спрацює. Рахунок іде на дні.