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Замальовані території типу, що перейшли у ворожий контроль — формена неправда - Микола Бєлєсков

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Микола Бєлєсков Микола Бєлєсков
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Микола Бєлєсков Новина оновлена 25 лютого 2022, 08:28
Микола Бєлєсков

Військовий експерт вважає, що поки що нічого не треба замальовувати на карті.

Заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков на своїй сторінці у Facebook вважає, що не треба замальовувати ті чи інші території, які перейшли під контроль ворога.

"Знову ж про ті чи інші карти із вклиненнями військ Московії в територію України. Не треба замальовувати ті чи інші території які типу перейшли під ворожий контроль. Бо це формена неправда.

Московити хіба "контролюють" дороги по яким пересуваються. А так вони в оточенні в українського народу.

І коли українцям дійде нарешті хто кого оточив і почнеться масовий низовий спротив то і так примарні шанси Московії на успіх випаруються повністю", — написав військовий експерт.

Оперативні новини про ситуацію в Україні читайте у матеріалі "Телеграфа": " Війна: війська Путіна заходять в Україну, Росія веде обстріл багатьох міст України (оновлюється) ".

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#Росія #Микола Белесков
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