Військовий експерт вважає, що поки що нічого не треба замальовувати на карті.

Заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков на своїй сторінці у Facebook вважає, що не треба замальовувати ті чи інші території, які перейшли під контроль ворога.

"Знову ж про ті чи інші карти із вклиненнями військ Московії в територію України. Не треба замальовувати ті чи інші території які типу перейшли під ворожий контроль. Бо це формена неправда.

Московити хіба "контролюють" дороги по яким пересуваються. А так вони в оточенні в українського народу.

І коли українцям дійде нарешті хто кого оточив і почнеться масовий низовий спротив то і так примарні шанси Московії на успіх випаруються повністю", — написав військовий експерт.

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