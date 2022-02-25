Телеведучий, продюсер Ігор Кондратюк вважає, що Україна після цієї війни точно поверне і Донбас, і Крим

Головний висновок з першого дня протистояння з ядерним шизоїдним агресором такий – слава Збройним Силам України! І слава українським громадянам, які зберігають спокій, дають відсіч агресору, не йдуть на мародерство, коли іх міста – на комендантський годині.

Я реально дивуюсь стійкості ЗСУ. І цей подвиг пацанів на острові Зміїний – до мурашок. Я вчора плакав. Вони знали, що вони помруть — а їх безжально розстріляли.

Немає вибачення Росії. Путін – взагалі не людина. Він – щур. Він перестав буди людиною, як мені здається, в 2007 році, коли зробив свою промову на Мюнхенській конференції. Мені дивно, що цивілізований світ цього не бачив.

Україна веде себе зараз абсолютно гідно. В Сумах, інших містах йдуть вуличні бої. Наші люди перемагають.

Сподіваюсь, так само будуть поводити себе українці в Києві, інших містах.

А от "міжнародні партнери" ведуть себе, як завжди, – ніяк.

На мій погляд, все повторюються у вигляді трагі-фарсу щодо Другої Світової війни.

Не одразу зібралася антигітлеровська коаліція. Спочатку був відомий Мюнхенський пакт, де здали інтересі Чехословаччини. Судети. А потім була Польща. Напад на Францію, на СРСР. Купа жертв. Лише через деякий час стало зрозуміло, що треба об’єднуватися проти Гітлера.

Проти Путіна об’єднуватися ще важче, тому що у нього є ядерна зброя.

На мою думку, головна проблема, чому Україні зараз не допомагає жодна з країн НАТО, це вразливість Прибалтики. Зеленський просить закрити небо, а кремлівський щур огризається, що цим Захід оголосить РФ війну.

Проблема для НАТО полягає в тому, що як тільки вони почнуть нам допомагати, то Путін може "розхреначити" Прибалтику.

Захід робить, що може. Але запізно. Треба було давно вже здихатися від Путіна. Піти хоча б на політичне вбивство, яке б врятувало життя тисячам, а може й мільйонам.

Ми ще не знаємо, до яких маразмів він може дійти. Кажуть, що в Кремлі на повному серйозі розглядають створення тактичної ядерної зброї. Тобто – невеличкої ядерної зброї, яку, наприклад, можно кинути на Київ – і тільки Київ й постраждає.

Такі ідіоти у нас виросли під боком.

Але – Слава Україні! Героям – слава! Я вважаю, що все буде Україна. Навіть, якщо зараз будуть введені в нереальній кількості російські війська і навіть з’явиться тимчасовий уряд від Росії – все це ми обов’язково скинемо.

А зараз треба триматися. На всіх фронтах.

До речі. Російські тролі працюють – мене та багатьох українців забанив Фейсубк.

Дехто з коментаторів, знущаючись, пише – тепер ви знаєте, як нам було в Донецьку.

Абсолютно некоректне порівняння.

В Донецьку була історія про виникнення сепаратизму (завдяки Росії). Тобто, був зовнішній вплив. И ми відстоювали и відстоюємо своє. На своїй землі. Тим більш, що зараз у нас – відкрите вторгнення однієї держави до іншої.

Україна після цієї війні точно поверне і тимчасово окуповані території Донецької і Луганської областей, і Крим.

Я в цьому не сумніваюсь.

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