Військовий оглядач, головний редактор "Апострофа" Денис Попович прогнозував подальші події в Україні

Ми переживаємо другу добу відкритого вторгнення військ Російської Федерації в Україну. І вже можна зробити певні висновки.

Російське військове вторгнення почалося за найгіршим сценарієм, у вигляді атаки на п’яти напрямках. Сьогодні найважча ситуація у районі Києва та на південній ділянці. У решті місць – вклинення незначні.

Противник зазнає втрат, він не зумів зламати оборону у перші години вторгнення. В даний час система протиповітряної оборони (ППО) України не придушена, авіація діє, а значить, переваги в повітрі у військ РФ немає.

Визначальним етапом буде битва за Київ. Схоже, саме від цього залежатиме результат усієї кампанії.

Переговори, на які готовий піти Володимир Зеленський (про що заявив у своєму черговому зверненні), навряд чи будуть адекватними для української сторони.

Але вони потрібні для перепочинку та формування резервів для подальшої боротьби, бо санкційна допомога Заходу не здатна змусити Путіна припинити вторгнення.