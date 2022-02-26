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Потикатися в місто з реальною купою озброєних людей — та ще ідея - Ігар Тишкевіч

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Ігар Тишкевіч Ігар Тишкевіч
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Наступ російського супротивника до Києва Новина оновлена 26 лютого 2022, 10:40
Наступ російського супротивника до Києва

Білоруський аналітик і блогер Ігар Тишкевич переконаний, що потикатися в місто з реальною купою озброєних людей — та ще ідея

Проникнення ДРГ до Києва (трохи з посмішкою).

Ну, по-перше, потикатися в місто з купою озброєних людей — та ще ідея. І питання не в охороні об’єкта, що атакується, а в потенційній небезпеці, вважай, з усіх боків.

По-друге, маршрути. Проспект Перемоги – прокляте місце. Там постійно стоїш. Навіть коли пробок не має бути. Метро "Берестейська" — втричі проклята ділянка дороги. Аквафрешки не знали.

Ну і, зрештою, улюблена Троєщина. Панове, там і у мирний час місцеві жителі готові на ходу зняти колеса навіть із БТР. Пхатися туди невеликим загоном формений ідіотизм. Шоб там ходити треба, щоб тебе рахували за місцевого, свого. А це досвід, який набуває з роками. Так ні, полізли, малахольні.

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Теги:
#Україна #Київ #Росія #Війна #Вторгнення
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