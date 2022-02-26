Потикатися в місто з реальною купою озброєних людей — та ще ідея - Ігар Тишкевіч
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Білоруський аналітик і блогер Ігар Тишкевич переконаний, що потикатися в місто з реальною купою озброєних людей — та ще ідея
Проникнення ДРГ до Києва (трохи з посмішкою).
Ну, по-перше, потикатися в місто з купою озброєних людей — та ще ідея. І питання не в охороні об’єкта, що атакується, а в потенційній небезпеці, вважай, з усіх боків.
По-друге, маршрути. Проспект Перемоги – прокляте місце. Там постійно стоїш. Навіть коли пробок не має бути. Метро "Берестейська" — втричі проклята ділянка дороги. Аквафрешки не знали.
Ну і, зрештою, улюблена Троєщина. Панове, там і у мирний час місцеві жителі готові на ходу зняти колеса навіть із БТР. Пхатися туди невеликим загоном формений ідіотизм. Шоб там ходити треба, щоб тебе рахували за місцевого, свого. А це досвід, який набуває з роками. Так ні, полізли, малахольні.
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