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Збивайте російські бензовози! Слід влаштувати окупантам паливну кризу - Віктор Бобиренко

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Віктор Бобиренко Віктор Бобиренко
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Противника треба залишити без пального Новина оновлена 26 лютого 2022, 12:23
Противника треба залишити без пального

Експерт ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко про те, як можна зупинити армію Росії, яка вторглася в Україну

Йде третій день російської агресії. На мою думку, найголовніші висновки – наступні.

Росія готувала бліцкриг. Тобто швидкий наступ. І саме на Київ.

Були припущення, що вони рвонуть через Харків — на Донбас, щоби обрушити нашу армію там. Але вони пішли іншим шляхом.

Я думав, що Суми будуть у тіні війни, бо через Сумську область йде труба Уренгой-Помари-Ужгород, якою досі поставляється газ до Європи. Але росіяни наступали саме тут. Першого дня захопили селище Терни, де розташована вузлова газорозподільна станція. І ми воюємо практично "на трубі". Вони прорвалися там, де було найменше наших військ.

Загарбники намагалися зайти до Києва з півночі через Білорусь. Висаджували десанти. І серйозно "обламалися". Наші їх рознесли.

Тож бліцкригу вже не вийшло. Він накривається "мідним тазом".

При цьому росіяни просунулися так далеко в глиб України, що у них виникла величезна проблема з підвозом пального, боєприпасів, харчування. Якщо питання харчування вони "вирішують", грабуючи магазини та місцевих жителів, то із солярою, на якій здебільшого працює їхня бронетехніка, — проблеми.

Чітко проглядається стратегія агресора: вони не беруть міста, вони їх обставляють блокпостами і йдуть далі. Але відомо, що для блокади міст потрібні великі сили. І що далі окупанти вглиб, то більша у них розтяжка по комунікаціях. І зараз ми маємо застосовувати наступну тактику. Нашим загонам територіальної оборони, які мають таку нагоду, слід збивати бензовози супротивника. Потрібно влаштувати окупантам паливну кризу! Представники тероборони повинні перетворитися на величезну кількість партизанських загонів, які б стояли по трасах і з лісопосадок били ворога.

Якщо російська армія може жити на горілці та снікерсах, які вона виносить із магазинів, то без соляри — вона стане. І ми братимемо через якийсь час полонених сотнями, якщо не тисячами.

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Теги:
#Україна #Росія #Війна #Віктор Бобиренко
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