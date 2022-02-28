Радник голови МВС Антон Геращенко заявив, що Кремль зазнав інформаційної поразки у війні з Україною.

Стали зрозумілі деякі причини інформаційної поразки РФ у перші дні війни.

Кремлівська пропаганда 8 років готувалася не до того. Успіх у Криму, де деякі місцеві жителі справді зустрічали їх як захисників від "хунти", і настрої на Донбасі, де вже все одно, хто прийде, аби не стріляли, зіграли злий жарт з оцінкою настроїв усього українського суспільства.

Так само як і окремих його сегментів. У жодному населеному пункті не прокинулися місцеві проросійські сили, тому ДРГ опинилися на самоті. Це не Слов’янськ-2014. Ніде не зустрічали ЗС РФ із квітами. З-поміж політиків ледве вдалося нашкребти лише пару "колишніх", та й то рівня Царьова (ні Януковича, ні Азарова не видно). І кілька місцевих мерів (Куп’янськ) погодилися на співпрацю.

У Кремлі, звичайно, не дурні, і вони розуміють, що це провал. "Картинки" немає.

Але це означає і те, що вже найближчим часом пропагандистська машина Кремля буде розбудовуватися. Шукати колаборантів та зрадників.

Вихвалятися початковими успіхами. Спішно формувати та кидати у бій громадян України з Донецька, Луганська, Криму, щоб показати, що зберігається хоча б видимість громадянського конфлікту.

Інакше — протягом наступного тижня кремлівським досить важко пояснити населенню РФ чому в економіці все й дуже раптово стало так погано.

Ні, уваги на протести вони, звичайно, не звертатимуть. Просто придушать.

Але й попередити їх намагатимуться, бо сил Росгвардії для придушення на місцях дуже мало — всі в Україні.

Тому чекаємо зміни не просто тактики, а всієї стратегії роспропаганди щодо війни в Україні. Скабєєва і Симонян не те щоб зламалися (такі не ламаються) — вони лоханулись. І лоханулись дуже сильно.