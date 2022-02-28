Кремлівська пропаганда 8 років готувалася не до того. "Картинки" немає - Антон Геращенко
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 594
Радник голови МВС Антон Геращенко заявив, що Кремль зазнав інформаційної поразки у війні з Україною.
Стали зрозумілі деякі причини інформаційної поразки РФ у перші дні війни.
Кремлівська пропаганда 8 років готувалася не до того. Успіх у Криму, де деякі місцеві жителі справді зустрічали їх як захисників від "хунти", і настрої на Донбасі, де вже все одно, хто прийде, аби не стріляли, зіграли злий жарт з оцінкою настроїв усього українського суспільства.
Так само як і окремих його сегментів. У жодному населеному пункті не прокинулися місцеві проросійські сили, тому ДРГ опинилися на самоті. Це не Слов’янськ-2014. Ніде не зустрічали ЗС РФ із квітами. З-поміж політиків ледве вдалося нашкребти лише пару "колишніх", та й то рівня Царьова (ні Януковича, ні Азарова не видно). І кілька місцевих мерів (Куп’янськ) погодилися на співпрацю.
У Кремлі, звичайно, не дурні, і вони розуміють, що це провал. "Картинки" немає.
Але це означає і те, що вже найближчим часом пропагандистська машина Кремля буде розбудовуватися. Шукати колаборантів та зрадників.
Вихвалятися початковими успіхами. Спішно формувати та кидати у бій громадян України з Донецька, Луганська, Криму, щоб показати, що зберігається хоча б видимість громадянського конфлікту.
Інакше — протягом наступного тижня кремлівським досить важко пояснити населенню РФ чому в економіці все й дуже раптово стало так погано.
Ні, уваги на протести вони, звичайно, не звертатимуть. Просто придушать.
Але й попередити їх намагатимуться, бо сил Росгвардії для придушення на місцях дуже мало — всі в Україні.
Тому чекаємо зміни не просто тактики, а всієї стратегії роспропаганди щодо війни в Україні. Скабєєва і Симонян не те щоб зламалися (такі не ламаються) — вони лоханулись. І лоханулись дуже сильно.
Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.