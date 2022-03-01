Журналіст Роман Бочкала пропонує ідею задля забезпечення безпеки в повітрі

Щодо закриття неба. Чому це важливо.

І щоб не було плутанини.

Вчора Європа закрила небо російським літакам цивільної авіації. Але я зараз про інше.

Коли ми говоримо про закриття неба західними державами над Україною, то мова йде про застосування сил протиповітряної оборони у нашому авіапросторі. Іншими словами, в нашому небі буде заборонено літати. І той хто це зробить, буде знищений. Американська система ПРО в Європі, дозволяє закривати небо до Уралу. Ну щоб ви розуміли:) Тому краще російським винищувачам після цього рішення тут не шастати.

Українська сторона має звернутися до ООН та інших міжнародних структур з цим питанням. Бо офіційно ми цього ще не зробили. І будемо сподіватися на позитивні відгуки. Зокрема від командування повітряних сил США у Європі.

Для цього є важливі гуманітарні підстави. Річ у тому, що російські Су-30 і Су-35 систематично залітають в безпечну зону наших атомних електростанцій. А це так звана "safe haven" – тиха гавань, де не можна здійснювати польоти. Вони роблять їх абсолютно безвідповідально! Розуміючи, що наші хлопці не будуть атакувати у відповідь. Це потенційна гуманітарна загроза світового масштабу.

Якщо вже зупиняти безголову російську навалу, то в повному обсязі. Захід має на це наважитись! І не побоюватись, що путін це сприйме як втручання НАТО у війну на боці України. Це не аргумент. Бо небо буде закрито не для РФ, а для будь-яких перельотів! Тому прошу наше керівництво зробити відповідне офіційне звернення. Час прийшов, — пише Бочкала.