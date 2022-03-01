Путін розуміє, що програв війну. Ось і біситься - Борислав Береза
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Політолог Борислав Береза про те, як жоден із планів Володимира Путіна так і не втілився в життя
Спершу Путін хотів нас швидко захопити. Не вийшло. Тепер він хоче нас знищити. Не вийде. Потім він захоче уникнути відповідальності за все досконале. Треба не дати йому такої можливості. У будь-якому разі, в історії Росії з’явилася нова ганебна сторінка — програна війна з Україною. Тому що війну вони вже програли. І Путін це розуміє. Тому так і біситься.
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