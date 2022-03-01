Політолог, директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала про ймовірну долю Володимира Путіна

Те, що Путін ухвалить рішення атакувати Україну найближчими днями, я передбачав "Телеграфу" 23 лютого.

І 24 лютого агресор, справді, розпочав відкрите вторгнення.

А 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між делегаціями України та Росії.

Для мене залишився незрозумілим склад нашої делегації. Тоді як з боку РФ, як самі росіяни кажуть, були люди, які нічого не вирішують (а деяких навіть називають політичними фриками) ми відправляємо свого міністра оборони.

Відсутність на переговорах серйозних представників із боку Росії свідчить, що вона розглядала цю зустріч як інструмент пошуку шляхів припинення війни.

У результаті було сказано, що найближчим часом відбудеться наступний раунд. А до цього Росія продовжить воєнний тиск. Намагатиметься захопити міста, взяти які не виходить — Харків, Київ. А потім диктувати ультиматум, який Кремль виставив раніше та продовжує просувати. Нейтральний статус України, "денацифікація", визнання Криму російським. Ми відкидаємо це та інше марення, вимагаючи припинення вогню та виведення російських військ з території України.

Зрозуміло, що тут домовитися неможливо. І незрозуміло, що вони там говорили п’ять годин. Тим більше, що, наголошую, делегації не мали права ухвалювати якісь рішення. Все це більше нагадувало консультації.

При цьому вираз "коли говорять дипломати — гармати мовчать" не виправдався, бо прямо під час цих переговорів-консультацій Росія вела масові обстріли українських міст. А тільки-но вони завершилися — завдали ще й ракетних ударів по містах у районі Києві — Бровари, Васильків.

Тобто росіяни всіляко демонструють, що до переговорів ставляться несерйозно.

Єдиний плюс цієї зустрічі в тому, що вона вкотре продемонструвала — Україна реально хоче миру, а Росія — ні.

При тому що Росія вже починає пожинати катастрофічні наслідки цього вторгнення. Обвал рубля, інфляція, що розкручується, закриття для росіян цивілізованих країн — лише квіточки. Думаю, до самих громадян РФ це почне доходити десь за тиждень. Але "зносити" Путіна вони навряд чи будуть готові. Тим більше, що він, за деякими даними, ховається десь у бункері на Уралі.

А ось "палацовий переворот" цілком можливий. Це у традиціях Росії. І це зараз на користь олігархів, які стрімко втрачають свій стан.

Але до Путіна ще треба дістатися.

Ну, а нам своє робити. Воювати за свою країну на всіх фронтах.