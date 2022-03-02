Заступник Міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко про те, хто може претендувати на територію Росії

До речі, зараз Китай подивиться на "велику" російську армію і забере якийсь Сибір. Із залишками ЗС РФ легко впораються пара китайських армійських корпусів, а влаштовувати перестрілки ракетами з ядерною державою ліліпутін не стане.

Ну може не зараз, але те, що забере — 100%. Тим більше, що ці території російські віджали у Китаю не так давно за китайськими мірками — 1858 року.

І якщо путіна зараз не зупинять і фізично і не усунуть (скажімо, замінивши його на Олексія Навального), щоб припинити "військову операцію" в Україні, то російські економіко-соціальні руїни забере собі Китай, зробивши росію повним рабом.

Ресурси просто забере — з тих, що ще не забрав, а решта поглинання називатиметься "відновленням економіки".

Йдеться про поглинання не лише економічного, а й соціального. Оперу доведеться співати для китайців, кіно знімати для них — і дивитись кіно теж китайське, у футбол грати з китайцями, навчатися — у китайських університетах (якщо пощастить). На курорти їздитимуть китайські. Шопінг — на ринок в Ухані. У підпорядкуванні перебувати у китайців.

Очевидно, саме для цього Сі і вів весь час у гру з путіним, примарно натякаючи на підтримку "операції" в Україні. Просто заманював у яму, підштовхував до прірви, в якій на Росію чекають з розпростертими китайськими обіймами.

Доброго ранку!