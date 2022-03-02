Один із засновників Українського Інституту Майбутнього Антон Геращенко про подальші дії путіна щодо війни в Україні.

Путін загнав себе у цугцванг.

Це положення в шахах, коли будь-який наступний хід робить положення гравця лише гіршим.

Розрахунок Путіна був такий — за три дні оточити Київ, взяти його штурмом чи мором, примусити владу до ганебної капітуляції.

Провал стався у всіх напрямках.

Президент Володимир Зеленський мав з тремтячими колінами здатися.

Українська Армія — побригадно, побатальйонно складати зброю, викидаючи білий прапор.

Захід, тремтячи від страху, боячись відключення газу посеред зими, — сидіти мовчки і попискувати в ганчірочку.

Український народ у страху та покірності мав мовчазно схилити голову перед кастою нових Господ.

Але вийшло навпаки!

На сьомий день підлої війни завдання по оточенню Києва не виконано і на 30%. Стратегічна ініціатива та раптовість втрачені повністю.

Президент Зеленський замість втрати керованості міцно тримає годівлю влади і за тиждень досяг вступу до Європейського союзу.

Ми ж усе розуміємо, що після вчорашнього голосування Європарламенту 98% голосів залишилися лише формальності.

Українські Герої під захоплені оплески всього світу показали небачену стійкість і особистий героїзм, воюючи не числом, а вмінням, успішно перемелюючи ворога, який має і поки що має переваги за живою силою, технікою та повітрям.

Захід став єдиним, як ніколи!

За тиждень повністю реабілітувався за 8 років ганебної колаборації з РФ після захоплення Криму, запровадив безпрецедентні санкції, які не наважувався вводити навіть проти Ірану та Північної Кореї.

Росіянам тепер не куди літати, ні з ким торгувати, ні з ким змагатися у спорті. Економіка лежить у руїнах.

Про Український народ скажу коротко: Український народ перемогти не можна!

Що буде далі?

Так, у Путіна ще є сотні тисяч, а може, й мільйони тонн снарядів, бомб і ракет. Плюс 5000 ядерних боєголовок на додачу.

Так, він може вдарити по нас ще сотнями "Калібрів", "Іскандерів" і позбавити нас зв’язку, води, електрики, не кажучи вже про те, щоб позбавити життя десятки тисяч українців.

Але що йому це дасть? Нічого!

Україна не здасться! Вона вже перетворилася на палаючий Афганістан для окупантів. Лише в Афганістані СРСР за 10 років залишив 13 500 життів солдатів. А Путін в Україні за неповний тиждень — щонайменше 6 000.

Йде справжня Народна, Партизанська війна!

Лукашенко, побачивши повний провал Путіна в Україні, на межі істерики і намагається зістрибнути з зобов’язань наступати на Волинську, Житомирську, Рівненську області.

Захід не зніме санкції доти, доки не буде повністю відновлено територіальну цілісність України з Донбасом та Кримом включно.

Намагаюся спрогнозувати подальші вчинки Путіна.

Це важко, коли йдеться про самозакоханий психопат з ядерною кнопкою, що перейшов усі можливі червоні лінії.

Проте я бачу такі сценарії для Путіна.

1. Продовжити оточення Києва та наступ по всьому Південному Сходу та Центру України. Продовжити бомбардування та ракетні удари. Населення тимчасово окупованих територій при цьому чекає на голод і страшні позбавлення.

Реакція Українського Народу буде очевидною — тотальне знищення окупантів і вдень, і вночі.

Київ, Харків, Маріуполь стануть для Путіна та армії окупантів Сталінградом, Севастополем та Брестом!

Окупувати та тримати під контролем величезну густонаселену територію — Путіну не під силу. Зруйновані мости, дороги, протяжні лінії комунікацій постійно під ударом наших партизанів.

2. Припинити бойові дії та відстрілюючись відводити свою армію окупантів назад.

Потім заявити своєму народу, що операція з демілітаризації вдалася, забезпечивши багато відео ударів по наших військових об’єктах.

Окопатися на раніше окупованій території Донбасу, навідріз відмовитися повертати вкрадений Крим, побудувати економіку північнокорейського зразка, загнавши мільйони росіян у небачені досі голод і злидні. Але втримати чіпкими ручками владу.

3. Піти, передавши владу наступнику, який добровільно відмовиться від Криму та Донбасу, погодиться сплатити багатомільярдні репарації за зруйновану економіку та тисячі загиблих українців.

(Поки Путін при владі, він нізащо не погодиться на повернення Криму).

4. У Росії почнеться народне повстання, яке знесе режим Путіна і приведе нову еліту, котра, у свою чергу, поверне вкрадене та погодиться на сплату репарацій в обмін на мир та зняття санкцій.

5. Розпад Росії або перетворення на Конфедерацію 89 окремих суб’єктів, кожен зі своєю армією, поліцією та юстицією.

При цьому сценарії на Росію чекає доля Югославії — війна всіх з усіма.

6. Почати ядерну війну, яка буде найгучнішим самогубством в історії — не лише Путіна — а всього російського народу. Цей сценарій я вважаю дуже малоймовірним.

Пацюк дуже хоче жити.

Який із цих сценаріїв обере Путін?

Я не знаю і не гадатиму.

Оскільки після цугцванга, в який Путін загнав себе і Росію, на нього чекає лише ШАХ і МАТ!

Тому що ми знаємо, що наша справа Права і ми Переможемо!

Слава Україні!