Без логістики бронетехніка ворога — це груда металолому - Микола Бєлєсков
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Техніка сама не їздить, і за кожною успішно відбитою атакою, обрахунок яких іде на десятки, готовність тих московитів, які іще є, йти в бій зменшується
Можна трошки дозволю собі емоцій?
Так от. Трошки не подобається питання цивільних сонечок "Ну на скільки іще в московитів техніки залишилося". І це м’яко кажучи, не подобається.
Пояснюю чому. Мені здається в цьому питанні імпліцитно є запит на точну дату коли це все припиниться.
То ви стомилися? А от нашим військовим сонечкам стомлювалися ніколи.
Так ворог має іще багато техніки. Це сотні танків, тисячі бойових броньованих машин.
Але є низка але.
1. За ці дні напрацьовані кращі тактики знищення бронетехніки а партнери допоможуть протитанковим озброєнням різних типів.
2. Техніка сама не їздить, і за кожною успішно відбитою атакою, обрахунок яких іде на десятки, готовність тих московитів, які іще є, йти в бій зменшується.
3. Наші повітряні військові сонечки атакують логістику ворога без якої бронетехніка — це груда металолому.
Ніхто не сказав що буде легко. І ворог має сили. Але так само чітко видно що ми показали здатність до систематичного спротиву і перемога буде за нами.
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