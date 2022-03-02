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Без логістики бронетехніка ворога — це груда металолому - Микола Бєлєсков

Автор
Микола Бєлєсков Микола Бєлєсков
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Російський танк Новина оновлена 02 березня 2022, 13:04
Російський танк

Техніка сама не їздить, і за кожною успішно відбитою атакою, обрахунок яких іде на десятки, готовність тих московитів, які іще є, йти в бій зменшується

Можна трошки дозволю собі емоцій?

Так от. Трошки не подобається питання цивільних сонечок "Ну на скільки іще в московитів техніки залишилося". І це м’яко кажучи, не подобається.

Пояснюю чому. Мені здається в цьому питанні імпліцитно є запит на точну дату коли це все припиниться.

То ви стомилися? А от нашим військовим сонечкам стомлювалися ніколи.

Так ворог має іще багато техніки. Це сотні танків, тисячі бойових броньованих машин.

Але є низка але.

1. За ці дні напрацьовані кращі тактики знищення бронетехніки а партнери допоможуть протитанковим озброєнням різних типів.

2. Техніка сама не їздить, і за кожною успішно відбитою атакою, обрахунок яких іде на десятки, готовність тих московитів, які іще є, йти в бій зменшується.

3. Наші повітряні військові сонечки атакують логістику ворога без якої бронетехніка — це груда металолому.

Ніхто не сказав що буде легко. І ворог має сили. Але так само чітко видно що ми показали здатність до систематичного спротиву і перемога буде за нами.

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