Засновник видавництва ArtHuss Костянтин Кожемяка про сьомий день війни в Україні.

Ну що можна сказати про останню добу.

1. Дивлячись на карту, ми бачимо, що противник просувається колонами по магістральних дорогах, а не територіями, не будучи розгорнутим в бойові порядки, бо ЗСУ, місцеві адміністрації і громадяни не дають йому такої можливості. Це значить, що він вразливий. Насамперед вразливий з повітря і для нашої арти. А ще більш вразлива його логістика: паливо, БК, ремонтні підрозділи, медичні підрозділи. Не даремно Арестович сьогодні у зверненні закликав всіх до партизанських дій проти частин забезпечення ворога.

2. Противник ввів в бій майже все, що він накопичив станом на 24.02.2022. Строковики і собри-омони свідчать про низький рівень боєздатності частин і підрозділів. Противник деморалізований і втомлений. Більшість полонених на допитах повідомляють, що зайшли в Україну 24-26.02.2022. А якщо врахувати, що на навчання вони в поле вийшли 1-2 місяці назад, можна уявити їх фізичний стан. Але в них є безумовна перевага: їх дуже дох*ріща.

3. Відбувається українізація нашого суспільства, формується політична нація — українці. Сьогоднішні події в Енергодарі, Мелітополі, Маріуполі яскраво свідчать, що навіть на тимчасово захоплених територіях воякам не бажано далеко відходити від своїх бетеерів.

4. Коротко ситуація по напрямках.

Північ Києва: звільнено Макарів — одна з ключових точок постачання і просування північного угрупування противника. Крім того, арта знищила командний пункт 36-ї армії рф у Дитятках, що біля Чорнобиля, командир втік.

Схід: Харків тримається, зранку один наш батальйон зах*рачів танковий полк і трошки прибарахлився новенькими Т-80.

По Донбасу інформації мало: орки утюжать артою Волноваху, не втрачають надєжд оточити Маріуполь. В Горлівці йдуть бої в межах міста. 93-тя бригада "Холодний яр" бодається навколо Станиці Луганський і Щастя. Тяжко, але контрольовано.

На півдні відчувається нестача наших резервів, тому тут якісь видимі успіхи у супротивника є, але вони ніщо в порівнянні зі знищеними колонами техніки ворога, в тому числі під Баштанкою Миколаївської, під Кривим Рогом, ліквідованим десантом в Миколаєві і затопленим великим десантним кораблем (може брати на борт до 600 десантників) біля Одеси.

Загалом противник втратив темп, відчувається втома і проблеми з постачанням, невдовзі буде вирішувати питання, де б його окопатися. Це в нього навряд чи вийде, бо байрактари і арта за ці дні вже непогано пристрілялися на цій місцевості.

Загалом це та сама оперативна пауза, коли сторони з'ясовують, що в кого є в наявності. Час на нашому боці. Кожен день — це нові нищівні втрати противника, що не додасть йому ні сил, ні оптимізму. Триватиме це декілька днів і потім маятник піде у зворотному напрямку і таких повідомлень, як сьогодні про звільнення Макарова, кожного дня буде чимало.

Тримаймо стрій! Все буде Україна!