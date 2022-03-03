Співзасновниця видання "Букви" Катерина Рошук про те, яким незабаром буде життя росіян

Росіяни.

Я не буду про кров українців на ваших руках.

Помити руки — для вас не проблема.

По російському телевізору покажуть, як правильно для шкіри та совісті.

Давайте поговоримо про вас.

Про м’ясо підлітків, яким ваша армія наповнює російські танки, відправляючи на нашу землю — ви знаєте. Більшість росіян, що вижили, кажуть, що думали "їдуть на навчання".

Хоча якість життя військових вас ніколи не цікавило — "баби ще народять".

Давайте про вас. Розумних, красивих, інтелігентів, носіїв "російської культури" та "російської ідентичності".

Ваша країна перетворюється на СРСР, яким ви так любили ностальгувати, сидячи в ресторанах Європи.

Ось тільки той СРСР був "досягненням" після Другої світової війни, а зараз ваш новий совок приходить на зміну ситого щодо вільного життя без залізної завіси.

Тепер ви знаєте, що таке асортимент товарів, відкриті кордони і воювати в інтернеті, а не в реальності.

Незабаром цього не буде. Точніше, буде лише у групи обраних. Тих, хто встигне виїхати з Росії. Як у совку.

Решта піде воювати, куди скаже Путін.

У ваше життя ймовірно повернуться старий добрий дефіцит, ще більше цензури та репресій за непокору еліті.

Можливість вий*буватися на олл-інклюзиві в Єгипті історіями, про те, як ваш дід дійшов до Берліна в 45-му, залишиться в минулому.

Як і все добре

Знаєте, чому це відбувається? Тільки тому, що ви дозволили своїй владі влаштувати війну в Україні.

Одна річ підтримувати "денацифікацію" та "демілітаризацію" непокірної України сидячи вдома перед телевізором, а інша — стоячи у довгій холодній черзі, наприклад, за хлібом. Або намагаючись знайти частини тіла родича, який поїхав на навчання в Україну.

Подумайте про це.

Білоруси теж.