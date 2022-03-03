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Не треба віддавати полонених, на російських вбивць чекає трибунал - Ірина Геращенко

Автор
Ірина Геращенко Ірина Геращенко
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Всі злочини проти України мають бути покарані Новина оновлена 03 березня 2022, 08:10
Всі злочини проти України мають бути покарані

Народна депутатка України Ірина Геращенко про те, як слід вчиняти із російськими полоненими солдатами

Не треба віддавати російських вбивць-полонених їх сібірським мамам.

Вони мають постати перед міжнародним трибуналом. Україна цього вимагає і кожного покидька ми хочемо бачити на лаві підсудних.

Міністр юстиції Великої Британії Домінік Рааб заявив, що всім членам російського керівництва або офіцерам, які виконують злочинні накази, загрожує трибунал та вирок.

Британія як одна з країн-засновниць Міжнародного кримінального суду забезпечить допомогу для винесення вироків.

А ми ретельно фіксуємо злочини проти людяності в Україні: вбивства українських дітей, знищення ракетами лікарень, пологових, онкологічних відділень, садочків, шкіл, житлових будинків, цивільних кварталів.

До речі, помітила, що серед широкої голографії полонених "освободітлей"- буряти, сибіряки, орки з Пскова, покидьки з Казані і інших рязанєй , з усіх прасторав, тільки чомусь поки що немає масквічєй. Не царське це діло гинути за 50 доларів, які платить російський уряд родинам своїх вбитих солдатів?

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Теги:
#Україна #Росія #Ірина Геращенко #Війна #Полонені
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