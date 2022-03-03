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Виник ризик ядерної війни, подібного якому не було з Кубинської кризи - Руслан Бортник

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Руслан Бортник Руслан Бортник
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Президент росії володимир путін розділив світ на два табори Новина оновлена 03 березня 2022, 15:32
Президент росії володимир путін розділив світ на два табори

Директор Українського інституту політики Руслан Бортник проаналізував геополітичні зміни, які зараз відбуваються у світі через війну в Україні

Російсько-українська війна, російське вторгнення в Україну вже підвели жирну межу під старим світом. Під світом, що існував після Другої світової війни.

Сьогодні міжнародні організації відійшли на другий план, та вже не відіграють тієї ролі, що раніше. Швидше за все, буде створено нові.

А весь світ фактично розділився на два табори. Антиросійський блок, який виходить далеко за межі НАТО, США та їхніх союзників. І проросійський блок, головними гравцями якого є Росія, Білорусь і Китай, що поки що трохи осторонь від активних дій. Який, втім, може просто вичікувати зручний момент, щоб чітко визначити сторону.

І зовсім мало країн залишилося, які не залучені до того чи іншого табору. Які поки що не виявили своєї позиції.

Світ швидко переформатовується. Перезбирається під нові політичні реалії. І так само стрімко опускається залізна завіса між РФ та Заходом. І вона, мабуть, глибша і товща, ніж та, що опустилася перед СРСР.

На жаль, світ наближається до глобального конфлікту. Виник ризик ядерної війни, подібного якому не було з Кубинської кризи.

Світ тепер буде точно новим. І Україна, як на мене, виступила тригером для цієї глобальної перебудови. Для пошуку нової формули світу.

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Теги:
#Україна #Китай #Росія #Ядерна війна
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