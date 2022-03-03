Російсько-українська війна серйозно змінює світ - Ілля Куса
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 133
Експерт із міжнародної політики в Українському інституті майбутнього Ілія Куса розповів, як російсько-українська війна змінить систему безпеки Європи.
Росія направила до Фінляндії та Швеції, які не перебувають у НАТО, лист із вимогами надати "гарантії безпеки".
Проглядаються аналогії з подібними листами щодо України.
Російсько-українська війна серйозно змінює світ. Вона створила дуже поганий прецедент. І щодо результату цієї війни – ним точно скористаються інші країни, які поділяють ідею, що висувається росією в останні місяці. А саме – що старий ліберальний світопорядок впав, правила, сформовані після Другої світової війни, не працюють, потрібні нові. І переговори щодо них. Домогтися чого можна, як виявляється, не лише шантажем, а й силою зброї.
Росія не самотня у такому погляді. Просто не всі висловлюють це так публічно. І такими способами.
Зрозуміло, що мало хто підтримує війну росії проти України. Але треба розуміти й те, що світова система рухається у бік багатополюсності та регіоналізації. І війна в Україні підштовхує до цієї реальності.
Все, що відбувається, безумовно, змінить ту саму Європу. Адже європейська система безпеки не змогла запобігти конфліктам у Східній Європі, на пострадянському просторі. Не змогла запобігти й російсько-українській війні, відкрита фаза якої розпочалася 24 лютого.
Після цієї війни будуть дуже серйозні дискусії щодо того, як змінювати систему безпеки. У тому числі – яка роль там буде відведена Росії.
Усім очевидно, що архітектура безпеки у Європі – не працює, що баланс сил змінився, не відповідає сучасним викликам. І нинішня війна, нинішня трагедія в Україні – це демонстрація неефективності колишньої системи безпеки.
Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.
- Дата публікації
-
- Категорія
-