Експерт із міжнародної політики в Українському інституті майбутнього Ілія Куса розповів, як російсько-українська війна змінить систему безпеки Європи.

Росія направила до Фінляндії та Швеції, які не перебувають у НАТО, лист із вимогами надати "гарантії безпеки".

Проглядаються аналогії з подібними листами щодо України.

Російсько-українська війна серйозно змінює світ. Вона створила дуже поганий прецедент. І щодо результату цієї війни – ним точно скористаються інші країни, які поділяють ідею, що висувається росією в останні місяці. А саме – що старий ліберальний світопорядок впав, правила, сформовані після Другої світової війни, не працюють, потрібні нові. І переговори щодо них. Домогтися чого можна, як виявляється, не лише шантажем, а й силою зброї.

Росія не самотня у такому погляді. Просто не всі висловлюють це так публічно. І такими способами.

Зрозуміло, що мало хто підтримує війну росії проти України. Але треба розуміти й те, що світова система рухається у бік багатополюсності та регіоналізації. І війна в Україні підштовхує до цієї реальності.

Все, що відбувається, безумовно, змінить ту саму Європу. Адже європейська система безпеки не змогла запобігти конфліктам у Східній Європі, на пострадянському просторі. Не змогла запобігти й російсько-українській війні, відкрита фаза якої розпочалася 24 лютого.

Після цієї війни будуть дуже серйозні дискусії щодо того, як змінювати систему безпеки. У тому числі – яка роль там буде відведена Росії.

Усім очевидно, що архітектура безпеки у Європі – не працює, що баланс сил змінився, не відповідає сучасним викликам. І нинішня війна, нинішня трагедія в Україні – це демонстрація неефективності колишньої системи безпеки.