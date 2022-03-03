Нардеп VI та VII скликань, голова Центру дослідження політичних цінностей Олександр Доній заявив, що Україні необхідно позбутися від російських топонімів у назвах усіх вулиць.

Російської топоніміки більше не буде.

Жодної назви вулиць російських топонімів в українських містах більше не повинно бути. Жодної. І в жодному місті. Всі підлягають тотальному перейменуванню.

Наприклад, вулицю "Волгоградську" у мене "на районі" пропоную перейменувати у "Батиєву гору". Це історичний район — "Батиєва гора", "Батуха", частина "Великої Солом'янки". Ми з дитинства інакше і не називали.

Росії не може бути місця на нашій землі. Навіть в назвах. Ну, а окупанти до того часу й так вже горітимуть у пеклі. Або в танках.