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Росії не може бути місця на нашій землі. Навіть в назвах - Олександр Доній

Автор
Олександр Доній Олександр Доній
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Автор
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Російські топоніми треба прибрати з назв українських вулиць Новина оновлена 03 березня 2022, 20:21
Російські топоніми треба прибрати з назв українських вулиць

Нардеп VI та VII скликань, голова Центру дослідження політичних цінностей Олександр Доній заявив, що Україні необхідно позбутися від російських топонімів у назвах усіх вулиць.

Російської топоніміки більше не буде.

Жодної назви вулиць російських топонімів в українських містах більше не повинно бути. Жодної. І в жодному місті. Всі підлягають тотальному перейменуванню.

Наприклад, вулицю "Волгоградську" у мене "на районі" пропоную перейменувати у "Батиєву гору". Це історичний район — "Батиєва гора", "Батуха", частина "Великої Солом'янки". Ми з дитинства інакше і не називали.

Росії не може бути місця на нашій землі. Навіть в назвах. Ну, а окупанти до того часу й так вже горітимуть у пеклі. Або в танках.

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Теги:
#Україна #Росія #Війна #Перейменування вулиць
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