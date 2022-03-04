Інвестиційний банкір Сергій Фурса назвав, на його думку, ціль путіна

Війська Путіна атакують найбільшу атомну станцію. Схоже, у перелік "можемо повторити" офіційно включена ядерна катастрофа. Причому, на відміну від взяття Берліна, це виглядає реалістично.

Шалений Путін, який два роки просидів у бункері, читаючи праці фашистів і свою власну пропаганду, напав на Україну з ідей фікс про бідний розділений російський народ. Як Гітлер у свій час рятував розділений німецький народ. Але коли виявилося, що немає ніякого російського народу в Україні, що на нього ніхто не чекає, він вирішив, схоже, стерти з лиця землі українські міста. Зрештою, щоб частина народу не була розділеною можна цю частину знищити.

Так не діставайся нікому. Путін просто нікчемний аб’юзер.