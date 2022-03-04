Українці були цементом радянської армії. От за що воює путін - Віктор Бобиренко
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Очільник "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко про те, чому росії так необхідно захопити Україну
Європа так і не зрозуміла, за що по справжньому підсвідомо воює Імперія.
Ми вже бачимо, чого вартує РККА/СА/російська армія без сержанта Петренка.
Валиться на ходу.
Кожен, хто служив ще за радянської влади (це старші за 50 років) вам розкажуть, що бойовий підрозділ, наприклад рота у 100 бійців – мала в строю десь 20-25 українців. Але 15ть з них були сержантами. А решта 5-10 просто ще салабони (майбутні сержанти).
Стрєлок-радіст може бути якутом, мєхвод — татрином, заряжающим – рускій. Але командиром танка має бути сержант Петренко. Без нього до Берліна і Парижа не доїдеш.
Українці були цементом армії.
Тому нинішня війна — це війна за можливість Путіна поставити "под ружьйо" сержанта Петренка.
Щоб ще через 10 років іти в Європу. От навіщо йому Україна.
І ми зараз воюємо за те, щоб наші сини не воювали за Росію, як колись.
Європа має це знати. Без України Москва – недоімперія.
Часто питали мене: А яка місія України?
— Як, яка? Розвалювати імперії.
З мене посміювалися: "ну, ти загинаєш".
А воно, бачте, як пророче вийшло.
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