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Українці були цементом радянської армії. От за що воює путін - Віктор Бобиренко

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Віктор Бобиренко Віктор Бобиренко
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путін заздрить успіхам української армії Новина оновлена 04 березня 2022, 12:11
путін заздрить успіхам української армії

Очільник "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко про те, чому росії так необхідно захопити Україну

Європа так і не зрозуміла, за що по справжньому підсвідомо воює Імперія.

Ми вже бачимо, чого вартує РККА/СА/російська армія без сержанта Петренка.

Валиться на ходу.

Кожен, хто служив ще за радянської влади (це старші за 50 років) вам розкажуть, що бойовий підрозділ, наприклад рота у 100 бійців – мала в строю десь 20-25 українців. Але 15ть з них були сержантами. А решта 5-10 просто ще салабони (майбутні сержанти).

Стрєлок-радіст може бути якутом, мєхвод — татрином, заряжающим – рускій. Але командиром танка має бути сержант Петренко. Без нього до Берліна і Парижа не доїдеш.

Українці були цементом армії.

Тому нинішня війна — це війна за можливість Путіна поставити "под ружьйо" сержанта Петренка.

Щоб ще через 10 років іти в Європу. От навіщо йому Україна.

І ми зараз воюємо за те, щоб наші сини не воювали за Росію, як колись.

Європа має це знати. Без України Москва – недоімперія.

Часто питали мене: А яка місія України?

— Як, яка? Розвалювати імперії.

З мене посміювалися: "ну, ти загинаєш".

А воно, бачте, як пророче вийшло.

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Теги:
#Україна #Росія #Війна #Володимир Путін #Віктор Бобиренко
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