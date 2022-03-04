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Потрібно зняти "білі рукавички" і розібратись з російським падлом - Лесь Подерв'янський

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Лесь Подерв'янський Лесь Подерв'янський
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Харків після обстрілу Новина оновлена 04 березня 2022, 13:42
Харків після обстрілу

Лесь Подерв'янський висловився про напади росії на мирне населення та захоплення АЕС

З одного боку, визначення терміну "тероризм" — питання проблемне, опитниє люди кажуть, що наразі існує понад сто визначень цього явища, але жодне з них не підтримане міжнародною спільнотою.

З іншого – кожна притомна людина в змозі відрізнити "зерна від плевел" і самостійно дійти висновку, ким за визначенням є нелюди, що застосовують варварську зброю проти цивільного населення, захоплюють ядерні об'єкти і таке інше.

Виникають питання:

- Можливо, міжнародній спільноті має сенс остаточно визначитися якщо не з загальносвітовим визначенням тероризму (це зараз не на часі), а сконцетруватись власне на "россійскому"?

- Чи адекватно для війни з російськими терористами застосовувати конвенційні методи ведення війни?

- Можливо, потрібно зняти "білі рукавички" і розібратись з усім цим падлом?

Степан Срака — главний спеціаліст нашого інституту.

Слава Україні!

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Теги:
#Росія #Війна #Тероризм
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