Потрібно зняти "білі рукавички" і розібратись з російським падлом - Лесь Подерв'янський
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Лесь Подерв'янський висловився про напади росії на мирне населення та захоплення АЕС
З одного боку, визначення терміну "тероризм" — питання проблемне, опитниє люди кажуть, що наразі існує понад сто визначень цього явища, але жодне з них не підтримане міжнародною спільнотою.
З іншого – кожна притомна людина в змозі відрізнити "зерна від плевел" і самостійно дійти висновку, ким за визначенням є нелюди, що застосовують варварську зброю проти цивільного населення, захоплюють ядерні об'єкти і таке інше.
Виникають питання:
- Можливо, міжнародній спільноті має сенс остаточно визначитися якщо не з загальносвітовим визначенням тероризму (це зараз не на часі), а сконцетруватись власне на "россійскому"?
- Чи адекватно для війни з російськими терористами застосовувати конвенційні методи ведення війни?
- Можливо, потрібно зняти "білі рукавички" і розібратись з усім цим падлом?
Степан Срака — главний спеціаліст нашого інституту.
Слава Україні!
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