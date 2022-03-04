Заступник міністра МВС Антон Геращенко розповів, чому економіку росії очікує крах у найближчому майбутньому

Абсолютно неймовірні новини надходять з Мордора. І це зовсім навіть не закони про пропаганду та лояльність, прийняті сьогодні держдумою рф.

Глава уряду рф Михайло Мішустін оголосив про відміну ПДВ на інвестиційне золото.

Тепер слідкуйте за руками.

Центробанк рф на чолі з Ельвірою Набіулліною в ці дні штучно і віртуально тримає курс долара, скасовуючи торги — це потрібно, щоб ті, кому потрібно при владі, і наближені олігархи встигли за мінімальну кількість рублів скупити золото, яке котується в доларах.

А що далі?

А те, що після того, як золото із резервів ЦП буде розпродано, ЦП відпустить курс рубля. І рубль відлетить у стратосферу.

Росіяни, вам пиз*ець! Причому не від рук "бандерівців", а ось від своїх!

МАКСИМАЛЬНЕ ПОШИРЕННЯ ПО РФ!