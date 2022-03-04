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путін та росія — це зло, яке не описане навіть у Біблії - Євген Іхельзон

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Євген Іхельзон Євген Іхельзон
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На думку Заходу, путін психічно хворий Новина оновлена 04 березня 2022, 15:43
На думку Заходу, путін психічно хворий

Український журналіст та мандрівник Євген Іхельзон розповів, що Заходу доведеться боротися з хворим путіним

Все, від чого вас нудить, від чого стає дибки волосся на руках, все, що ви можете уявити в страшному сні, російські можуть зробити.

Якщо є будь-яка підлість, ницість і свинство, про яке вам страшно подумати, є Путін, для якого це лише методи оперативної роботи.

Ми маємо справу з абсолютним, рафінованим злом, яке не описане навіть у священних текстах. Письменники Біблії могли б додати кілька розділів, дізнавшись, що є Путін та сучасна Росія.

Лідери західних країн, як мені здається, іноді в повній розгубленості, оскільки їм протистоїть істота, яка не спирається на загальноприйняті цінності, їхній шок зростає з кожним днем. Вони намагаються списати таку поведінку лідера величезної країни на психічне захворювання, їм так легко це пояснити. Так, безумовно, частково псих, але суть не тільки в цьому.

Захід не зможе уникнути прямого зіткнення з цим злом, аби лише за усвідомлення цього не довелося заплатити всією Україною. Шансів немає, Путіна доведеться випалювати із бункера усім світом.

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Теги:
#Путін #Євген Іхельзон
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