Блогер, політолог та шеф-редактор порталу "Хвиля" Юрій Романенко вважає, що настав час зайнятися так званою республікою "Придністров’я".

Сьогодні підірвали міст із Придністров’ям, а мені важко зрозуміти, чому цей апендикс Химери "руського мира" досі існує. Адже ми можемо домовитися з Молдовою та Румунією та ліквідувати до чортової матері цю кишку, яка нам усім псує життя.

Там сидить 2,5 тис. людей орків, які становлять постійну загрозу удару в тил на Одесу. Я думаю, що якби ми домовилися з Молдовою та Румунією, то це непорозуміння закінчило б дуже швидко. І ми могли б визволити сили на інші напрямки.

Ми отримаємо Молдову та Румунію як надійні союзники. І забудемо про цього розсадника контрабанди, злочинності та військової загрози назавжди. Шкода, що Молдова та Румунія злякаються таких планів.