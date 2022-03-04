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Чому Придністров’я й досі існує? Разом із Молдовою та Румунією це питання можна швидко закрити - Юрій Романенко

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Юрій Романенко Юрій Романенко
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Сепаратисти за підтримки Росії створили так звану республіку "Придністров’я", окупувавши у 1992 році частину території Молдови Новина оновлена 05 березня 2022, 00:02
Сепаратисти за підтримки Росії створили так звану республіку "Придністров’я", окупувавши у 1992 році частину території Молдови

Блогер, політолог та шеф-редактор порталу "Хвиля" Юрій Романенко вважає, що настав час зайнятися так званою республікою "Придністров’я".

Сьогодні підірвали міст із Придністров’ям, а мені важко зрозуміти, чому цей апендикс Химери "руського мира" досі існує. Адже ми можемо домовитися з Молдовою та Румунією та ліквідувати до чортової матері цю кишку, яка нам усім псує життя.

Там сидить 2,5 тис. людей орків, які становлять постійну загрозу удару в тил на Одесу. Я думаю, що якби ми домовилися з Молдовою та Румунією, то це непорозуміння закінчило б дуже швидко. І ми могли б визволити сили на інші напрямки.

Ми отримаємо Молдову та Румунію як надійні союзники. І забудемо про цього розсадника контрабанди, злочинності та військової загрози назавжди. Шкода, що Молдова та Румунія злякаються таких планів.

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Теги:
#Україна #Росія #Придністров'я #Війна
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