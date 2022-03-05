Чому росія вже програла цю війну? Є кілька причин - Тарас Жиравецький
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Український лікар Тарас Жиравецький пояснив, чому путіну не вдасться виграти війну в Україні
Чому росія вже програла цю війну?
1. Спроба обдурити світ з Кримом їй зійшла з рук.
2. Війна на Донбасі також не створила для росії нищівного удару.
3. Сучасна війна 2022 року через шалені апетити і відсутність причин воювати з українцями показала росію, як примітивного агресора, який просто підкорює сусідню країну силою, вбиваючи мирне населення тисячами, підло використовуючи авіацію.
4. Світ цього разу прокинувся і зробив росію країною-вигнанцем зі світового товариства, і це на десятки років.
5. Світ відмовився від усього російського, а все своє забирає з країни, де бізнес побудований на крові.
6. Світ витримає газовий та нафтовий удар, а от кому свої закривавлені газ, нафту та зерно буде продавати путін?
7. Ми запам‘ятаємо, що нічого російського не повинно залишатись в Україні, а п‘ята колона бізнесменів та депутатів цього разу має повернутись до росії і там займатись тим, чим вони вміють — розвалом країни.
8. Чи шкода нам росіян? Ні. Окрім гніву, зараз українці нічого не відчувають.
9. Нормальна нація завжди розуміє цінність життя і прагне рухатись вперід та розвиватись, а якщо ти вибираєш брехню, гроші, понти, смерть, насильство, нахабність твоя країна гарантовано опиниться у пеклі.
Чи існує пекло зараз на землі?
Так, це росія.
А головний Люцифер — це путін!
Українці зараз — це воїни світла та добра, які переможуть зло, бо за нами правда, віра та любов до України!
Слава Україні!
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