Рус

Чому росія вже програла цю війну? Є кілька причин - Тарас Жиравецький

Автор
Тарас Жиравецький Тарас Жиравецький
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1428
Українці проти російського поневолення Новина оновлена 05 березня 2022, 08:42
Українці проти російського поневолення

Український лікар Тарас Жиравецький пояснив, чому путіну не вдасться виграти війну в Україні

Чому росія вже програла цю війну?

1. Спроба обдурити світ з Кримом їй зійшла з рук.

2. Війна на Донбасі також не створила для росії нищівного удару.

3. Сучасна війна 2022 року через шалені апетити і відсутність причин воювати з українцями показала росію, як примітивного агресора, який просто підкорює сусідню країну силою, вбиваючи мирне населення тисячами, підло використовуючи авіацію.

4. Світ цього разу прокинувся і зробив росію країною-вигнанцем зі світового товариства, і це на десятки років.

5. Світ відмовився від усього російського, а все своє забирає з країни, де бізнес побудований на крові.

6. Світ витримає газовий та нафтовий удар, а от кому свої закривавлені газ, нафту та зерно буде продавати путін?

7. Ми запам‘ятаємо, що нічого російського не повинно залишатись в Україні, а п‘ята колона бізнесменів та депутатів цього разу має повернутись до росії і там займатись тим, чим вони вміють — розвалом країни.

8. Чи шкода нам росіян? Ні. Окрім гніву, зараз українці нічого не відчувають.

9. Нормальна нація завжди розуміє цінність життя і прагне рухатись вперід та розвиватись, а якщо ти вибираєш брехню, гроші, понти, смерть, насильство, нахабність твоя країна гарантовано опиниться у пеклі.

Чи існує пекло зараз на землі?

Так, це росія.

А головний Люцифер — це путін!

Українці зараз — це воїни світла та добра, які переможуть зло, бо за нами правда, віра та любов до України!

Слава Україні!

Info Icon

Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Володимир Путін
Кількість вбитих росте з кожним днем
Україна
Десять тисяч за десять днів: з'явилися нові дані про про втрати військ рф в Україні
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Кількість вбитих росте з кожним днем
Десять тисяч за десять днів: з'явилися нові дані про про втрати військ рф в Україні
Дата публікації
Категорія
У РФ вже черги за їжею та до банкоматів, звільняються робочі місця
Мільйони росіян втратять роботу через війну в Україні, а хтось і життя: факти та прогноз
Дата публікації
Категорія
Маріуполь
У Маріуполі починається евакуація мирного населення
Дата публікації
Категорія
Резніков говорить, що ЗСУ тримають позиції
Моральний і бойовий стан окупантів нижче нуля — Резніков
Дата публікації
Категорія
Україна продовжує чинити серйозний опір окупаційним військам
Війна — день 10: НАТО не закрило небо, над росією опускається завіса, а в Україну їде Іноземний легіон (оновлюється)