Український лікар Тарас Жиравецький пояснив, чому путіну не вдасться виграти війну в Україні

Чому росія вже програла цю війну?

1. Спроба обдурити світ з Кримом їй зійшла з рук.

2. Війна на Донбасі також не створила для росії нищівного удару.

3. Сучасна війна 2022 року через шалені апетити і відсутність причин воювати з українцями показала росію, як примітивного агресора, який просто підкорює сусідню країну силою, вбиваючи мирне населення тисячами, підло використовуючи авіацію.

4. Світ цього разу прокинувся і зробив росію країною-вигнанцем зі світового товариства, і це на десятки років.

5. Світ відмовився від усього російського, а все своє забирає з країни, де бізнес побудований на крові.

6. Світ витримає газовий та нафтовий удар, а от кому свої закривавлені газ, нафту та зерно буде продавати путін?

7. Ми запам‘ятаємо, що нічого російського не повинно залишатись в Україні, а п‘ята колона бізнесменів та депутатів цього разу має повернутись до росії і там займатись тим, чим вони вміють — розвалом країни.

8. Чи шкода нам росіян? Ні. Окрім гніву, зараз українці нічого не відчувають.

9. Нормальна нація завжди розуміє цінність життя і прагне рухатись вперід та розвиватись, а якщо ти вибираєш брехню, гроші, понти, смерть, насильство, нахабність твоя країна гарантовано опиниться у пеклі.

Чи існує пекло зараз на землі?

Так, це росія.

А головний Люцифер — це путін!

Українці зараз — це воїни світла та добра, які переможуть зло, бо за нами правда, віра та любов до України!

Слава Україні!