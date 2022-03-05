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Ізраїлю, введи санкції проти РФ! Інакше Вам буде соромно дивитися в очі українців - Антон Геращенко

Автор
Антон Геращенко Антон Геращенко
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Народ Ізраїлю закликали вийти на мітинги на підтримку України Новина оновлена 05 березня 2022, 21:12
Народ Ізраїлю закликали вийти на мітинги на підтримку України

Радник голови МВС Антон Геращенко закликав народ Ізраїлю вийти на мітинги із закликом до влади запровадити санкції проти росії.

ІЗРАЇЛЬ — ВВЕДИ САНКЦІЇ!

Шановні Ізраїльтяни!

Народ України вдячний Вам за гуманітарну допомогу, готовність лікувати поранених.

Але цього замало!

Якщо Ви хочете по-справжньому допомогти Україні, виходьте завтра на вулиці та площі своїх міст і вимагайте запровадження жорстких санкцій проти рф, таких, як запровадив Європейський Союз.

Закрити повітряний простір!

Вивести бізнес!

Закрити порти й таке інше!

Покажіть, що Ви проти Нацизму та Геноциду Українського Народу.

Допоможіть нам зупинити Зло!

Інакше Вам буде соромно дивитися в очі Українців!

ПРОШУ МАКСИМАЛЬНЕ ПОШИРЕННЯ В ІЗРАЇЛІ!

Телефонуйте своїм рідним, близьким, знайомим до Ізраїлю!

Просіть, вимагайте тиснути на уряд негайно запровадити санкції!

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Теги:
#Україна #Росія #Ізраїль #Санкції #Війна #Антон Геращенко
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