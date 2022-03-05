Ізраїлю, введи санкції проти РФ! Інакше Вам буде соромно дивитися в очі українців - Антон Геращенко
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Радник голови МВС Антон Геращенко закликав народ Ізраїлю вийти на мітинги із закликом до влади запровадити санкції проти росії.
ІЗРАЇЛЬ — ВВЕДИ САНКЦІЇ!
Шановні Ізраїльтяни!
Народ України вдячний Вам за гуманітарну допомогу, готовність лікувати поранених.
Але цього замало!
Якщо Ви хочете по-справжньому допомогти Україні, виходьте завтра на вулиці та площі своїх міст і вимагайте запровадження жорстких санкцій проти рф, таких, як запровадив Європейський Союз.
Закрити повітряний простір!
Вивести бізнес!
Закрити порти й таке інше!
Покажіть, що Ви проти Нацизму та Геноциду Українського Народу.
Допоможіть нам зупинити Зло!
Інакше Вам буде соромно дивитися в очі Українців!
ПРОШУ МАКСИМАЛЬНЕ ПОШИРЕННЯ В ІЗРАЇЛІ!
Телефонуйте своїм рідним, близьким, знайомим до Ізраїлю!
Просіть, вимагайте тиснути на уряд негайно запровадити санкції!
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