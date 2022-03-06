Військовий аналітик Микола Бєлєсков розповів, що українські військові успішно тримають оборону, тому жалітися не варто

Ми канєш нація цивілізована і шляхетна навіть в час екзистенційної боротьби тому погрожувати екзекуціями не наш метод.

Але будь ласка стуліть свої писки (це м’яко кажучи) ті кому хочеться розказувати як все погано чи пропало.

11 доба стратегічної оборонної операції.

1. Наші основні сили (за виключенням компоненту сил в Маріуполі) ніде не оточені. Не вийшло в рашистів красивих розтинаючих і охоплюючих ударів по оточенню/знищенню основних сил.

2. Навіть на півдні де рашисти мали попервах більший успіх їх активно стримують в Миколаївській і Запорізькій областях.

3. Загалом наші сили ведуть класичну маневрену активну оборону яка лупить колосальну ціну за кожен метр просування ворога. Вже є напрямки де рашисти вводять нові сили бо перший ешелон почив в Бозі.

4. Виграний час на мобілізацію країни.

5. Виграний час на мобілізацію міжнародної спільноти.

Тобто всі завдання притаманні відповідному етапу війни успішно вирішуються.

Перемога за нами!