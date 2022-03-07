Голова правління Аналітичного центру "Донбаський інститут регіональної політики" Енріке Менендес дав свій прогноз на майбутнє переговорів росії та України

У понеділок, 7 березня, анонсовано новий тур російсько-українських переговорів.

Вже третій із початку відкритого російського вторгнення в Україну.

Безперечно, ми не можемо йти на принизливі умови, які висуває росія. Це вже очевидно. Нація, яка продемонструвала неймовірну готовність до опору агресору, до цього точно не готова. З іншого боку – нам гостро потрібний мир.

Тому я маю очікування, що домовляться про якісь правила ведення війни. Війна завжди потворна. Але ця – переходить усі межі. У ній практично немає правил. Тому колосальні жертви серед цивільного населення.

За 12 днів цієї війни, за різними оцінками, загинули громадянські від чверті до половини – від кількості мирних жителів, які загинули на Донбасі за 8 років конфлікту. Тобто це зовсім інша інтенсивність, зовсім інший масштаб бойових дій. І зовсім інші наслідки.

Тому треба домовлятися про мир зараз. Шукати можливість не просто отримати перепочинок, а якось реально втихомирити агресора. Щоб він припинив так звану військову операцію в Україні.

Думаю, нам доведеться говорити про нейтральний статус України. Про зміни законів, зокрема у мовному ракурсі.

Мені важко зрозуміти, що мають на увазі під вимогою росії про "денацифікацію". Але це, здається, щось таке, до чого нескоро дійде. Якщо взагалі дійде.

Ключове це, схоже, позаблоковий статус, визнання російської мови другою офіційною (або якось інакше це буде виражено – у ракурсі "мов національних меншин") і, можливо, легалізація російської анексії Криму.

Можливо ми зможемо торгуватися про долю Донбасу. Хоча не певен, що т.зв. "Л-ДНР" можна повернути до складу України. Але й у межах усіх Донецької та Луганської областей їх визнавати – не варіант. Впевнений, що жителі Краматорська, Слов’янська, Маріуполя, Сєверодонецька, Лисичанська тощо – не хочуть жити у "Л-ДНР". Для них, як і для нас, це стало б трагедією.

Але це все питання майбутніх обговорень, як мені здається. А зараз важливо створити гуманітарні коридори і зупинити активну фазу бойових дій.

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