Шеф-редактор видання Лівій Берег Соня Кошкіна прокоментувала ситуацію з акредитацією іноземних журналістів на роботу під час війни в Україні.

Тим часом понад тисячу іноземних журналістів хочуть приїхати в Україну, для об’єктивного висвітлення агресії Мордора до нашої країни.

У тому числі мої грецькі колеги, які активно допомагали нам, наприклад, за часів Томоса.

Заявки були подані ще на початку війни. Тобто понад десять днів тому.

Їхні дооооооовго штовхали по відомствам.

А зараз вони застрягли у СБУ.

Тисяча заявок.

Не з Мордора, не з Білорусі, не з Тьму-таракани, з дружніх нам країн.

Зла не вистачає ((((