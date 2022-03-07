Понад тисячу іноземних журналістів хочуть приїхати до України, а зараз вони застрягли до СБУ - Соня Кошкіна
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Шеф-редактор видання Лівій Берег Соня Кошкіна прокоментувала ситуацію з акредитацією іноземних журналістів на роботу під час війни в Україні.
Тим часом понад тисячу іноземних журналістів хочуть приїхати в Україну, для об’єктивного висвітлення агресії Мордора до нашої країни.
У тому числі мої грецькі колеги, які активно допомагали нам, наприклад, за часів Томоса.
Заявки були подані ще на початку війни. Тобто понад десять днів тому.
Їхні дооооооовго штовхали по відомствам.
А зараз вони застрягли у СБУ.
Тисяча заявок.
Не з Мордора, не з Білорусі, не з Тьму-таракани, з дружніх нам країн.
Зла не вистачає ((((
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