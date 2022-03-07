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Понад тисячу іноземних журналістів хочуть приїхати до України, а зараз вони застрягли до СБУ - Соня Кошкіна

Автор
Соня Кошкіна Соня Кошкіна
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Війна в Україні Новина оновлена 07 березня 2022, 15:35
Війна в Україні

Шеф-редактор видання Лівій Берег Соня Кошкіна прокоментувала ситуацію з акредитацією іноземних журналістів на роботу під час війни в Україні.

Тим часом понад тисячу іноземних журналістів хочуть приїхати в Україну, для об’єктивного висвітлення агресії Мордора до нашої країни.

У тому числі мої грецькі колеги, які активно допомагали нам, наприклад, за часів Томоса.

Заявки були подані ще на початку війни. Тобто понад десять днів тому.

Їхні дооооооовго штовхали по відомствам.

А зараз вони застрягли у СБУ.

Тисяча заявок.

Не з Мордора, не з Білорусі, не з Тьму-таракани, з дружніх нам країн.

Зла не вистачає ((((

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Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
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