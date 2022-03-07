У Росії сили тануть - наші ростуть. Скоро все закінчиться - Віктор Бобиренко
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Очільник "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко вважає, що Україна вийде переможцем у війні.
Не здадуть.
Як я і писав раніше (у першому коменті), вимоги Кремля озвучені й дуже смішні:
1) визнання ДНР/ЛНР незалежними + Криму російським
2) Конституційне закріплення позаблокового статусу
3) ну і навіщось прем'єром Бойка (але це не точно).
Плюс Путін вже сказав, що вони справились і демілітаризацію закінчують (тут теж неточно, бо ще ж танчики не всі згоріли).
І тепер люди бояться, що ТойКогоНеможнаКритикувати погодиться на ворожі умови.
Ніт і ніт.
Він рейтингозалежний і зараз купається в оваціях слави як переможець Путіна.
Поки йому аплодуватимуть — він гратиме роль героя.
Знову ж, здача позицій — поховає рейтинги.
Так-що будьте спокійні — поки ЗСУ, тербати й партизани нищать ворога — влада сміливо стоятиме на українських позиціях.
Тут той випадок, коли Народ і партія — Єдіни. Навіть якщо ця партія — Слуги народу.
Вони висунуть зустрічні дзеркальні позиції:
1) Крим/ОРДЛО наші;
2) репарації ваші (з вас тобто).
Тут дагаваріться пасєрєдінкє не вийде ніяк.
Кожна сторона хоче лише перемоги.
Переговори закінчаться деклараціями про гуманітарні коридори.
Росія на картинку почне соватись.
А потім в біженців стрілятиме.
Але!
У них сили тануть — наші ростуть.
У Росії немає ленд-лізу. А за нас увесь світ.
Скоро все закінчиться нашою перемогою.
Бо нам за місяць городи саджати.
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