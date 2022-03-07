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У Росії сили тануть - наші ростуть. Скоро все закінчиться - Віктор Бобиренко

Автор
Віктор Бобиренко Віктор Бобиренко
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Україна не піде на російські вимоги у переговорному процесі Новина оновлена 07 березня 2022, 20:39
Україна не піде на російські вимоги у переговорному процесі

Очільник "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко вважає, що Україна вийде переможцем у війні.

Не здадуть.

Як я і писав раніше (у першому коменті), вимоги Кремля озвучені й дуже смішні:

1) визнання ДНР/ЛНР незалежними + Криму російським

2) Конституційне закріплення позаблокового статусу

3) ну і навіщось прем'єром Бойка (але це не точно).

Плюс Путін вже сказав, що вони справились і демілітаризацію закінчують (тут теж неточно, бо ще ж танчики не всі згоріли).

І тепер люди бояться, що ТойКогоНеможнаКритикувати погодиться на ворожі умови.

Ніт і ніт.

Він рейтингозалежний і зараз купається в оваціях слави як переможець Путіна.

Поки йому аплодуватимуть — він гратиме роль героя.

Знову ж, здача позицій — поховає рейтинги.

Так-що будьте спокійні — поки ЗСУ, тербати й партизани нищать ворога — влада сміливо стоятиме на українських позиціях.

Тут той випадок, коли Народ і партія — Єдіни. Навіть якщо ця партія — Слуги народу.

Вони висунуть зустрічні дзеркальні позиції:

1) Крим/ОРДЛО наші;

2) репарації ваші (з вас тобто).

Тут дагаваріться пасєрєдінкє не вийде ніяк.

Кожна сторона хоче лише перемоги.

Переговори закінчаться деклараціями про гуманітарні коридори.

Росія на картинку почне соватись.

А потім в біженців стрілятиме.

Але!

У них сили тануть — наші ростуть.

У Росії немає ленд-лізу. А за нас увесь світ.

Скоро все закінчиться нашою перемогою.

Бо нам за місяць городи саджати.

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Теги:
#Україна #Росія #Переговори #Війна #Віктор Бобиренко
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