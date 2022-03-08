Як допомогти своїй психіці під час війни: 10 порад - Виктор Шлинчак
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Голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак про те, як допомогти своїй психіці під час війни.
Попрошу уважно прочитати і втримати холодний розум. Розказати за потреби про це іншим. Війна має свою "психологію". Вона складається з інформаційно-психологічних атак. Ми уже пережили всі стани діяльності психіки. І зараз ми можемо спостерігати у нас виснаження.
Попередній стан — це була ейфорія, яка підкріплювалася дикою злістю до ворога і невичерпною гордістю за наші перемоги. Під час ейфорії ми по максимуму об’єдналися, згуртувалися, зарядилися бойовим духом. Ми могли не спати, не їсти і функціонувати на всю бойову готовність.
Але для мозку енергетично важко працювати в такому стані. Тому він включив для себе функцію захисту! І ми можемо почувати себе тотально виснаженими. Можуть спостерігатися ознаки депресії через постійну тривогу.
Хочу, щоб ви розуміли. Ворог знає усі ці прийоми! Він на це й розраховує. Щоби у стані виснаження зламати нас повністю!
Наш мозок потім знову включиться в режим "готовності". Зараз йому потрібно допомогти пережити виснаження.
За будь-якої нагоди спимо, навіть якщо для цього треба випити заспокійливе;
- П’ємо воду. Обезводнений організм не може боротися зі стресом. Вода потрібніша за їжу.
- Робимо інформаційні паузи від читання новин.
- Виключаємо режим жалості за усим матеріальним. Ворог на це розраховує, тому нищить наші інфраструктури.
- Саме постійна жалість за втраченим ще більше підживлює тривогу і вирубує наш мозок.
- Ми усе відбудуємо.
- включіться в план "що я зроблю після війни". це допоможе вашому мозку працювати на ваш порятунок, а не на тихеньке самознищення.
- Рятуйтеся гумором. Це надійний щит для мозку, щоб трохи знизити кортизол.
- Обіймайтеся.
- Говоріть близьким: "Я тебе люблю!".
- Такі слова допомагають тримати сили.
- Такж утримайтесь від того, щоб поширювати неперевірену інформацію.
Нас ніхто ніколи не здасть!
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