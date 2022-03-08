Голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак про те, як допомогти своїй психіці під час війни.

Попрошу уважно прочитати і втримати холодний розум. Розказати за потреби про це іншим. Війна має свою "психологію". Вона складається з інформаційно-психологічних атак. Ми уже пережили всі стани діяльності психіки. І зараз ми можемо спостерігати у нас виснаження.

Попередній стан — це була ейфорія, яка підкріплювалася дикою злістю до ворога і невичерпною гордістю за наші перемоги. Під час ейфорії ми по максимуму об’єдналися, згуртувалися, зарядилися бойовим духом. Ми могли не спати, не їсти і функціонувати на всю бойову готовність.

Але для мозку енергетично важко працювати в такому стані. Тому він включив для себе функцію захисту! І ми можемо почувати себе тотально виснаженими. Можуть спостерігатися ознаки депресії через постійну тривогу.

Хочу, щоб ви розуміли. Ворог знає усі ці прийоми! Він на це й розраховує. Щоби у стані виснаження зламати нас повністю!

Наш мозок потім знову включиться в режим "готовності". Зараз йому потрібно допомогти пережити виснаження.

За будь-якої нагоди спимо, навіть якщо для цього треба випити заспокійливе;

П’ємо воду. Обезводнений організм не може боротися зі стресом. Вода потрібніша за їжу.

Робимо інформаційні паузи від читання новин.

Виключаємо режим жалості за усим матеріальним. Ворог на це розраховує, тому нищить наші інфраструктури.

Саме постійна жалість за втраченим ще більше підживлює тривогу і вирубує наш мозок.

Ми усе відбудуємо.

включіться в план "що я зроблю після війни". це допоможе вашому мозку працювати на ваш порятунок, а не на тихеньке самознищення.

Рятуйтеся гумором. Це надійний щит для мозку, щоб трохи знизити кортизол.

Обіймайтеся.

Говоріть близьким: "Я тебе люблю!".

Такі слова допомагають тримати сили.

Такж утримайтесь від того, щоб поширювати неперевірену інформацію.

Нас ніхто ніколи не здасть!