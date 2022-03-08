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Як допомогти своїй психіці під час війни: 10 порад - Виктор Шлинчак

Автор
Виктор Шлинчак Виктор Шлинчак
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Наслідки обстрілів російськими окупантами у Харкові Новина оновлена 08 березня 2022, 08:29
Наслідки обстрілів російськими окупантами у Харкові

Голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак про те, як допомогти своїй психіці під час війни.

Попрошу уважно прочитати і втримати холодний розум. Розказати за потреби про це іншим. Війна має свою "психологію". Вона складається з інформаційно-психологічних атак. Ми уже пережили всі стани діяльності психіки. І зараз ми можемо спостерігати у нас виснаження.

Попередній стан — це була ейфорія, яка підкріплювалася дикою злістю до ворога і невичерпною гордістю за наші перемоги. Під час ейфорії ми по максимуму об’єдналися, згуртувалися, зарядилися бойовим духом. Ми могли не спати, не їсти і функціонувати на всю бойову готовність.

Але для мозку енергетично важко працювати в такому стані. Тому він включив для себе функцію захисту! І ми можемо почувати себе тотально виснаженими. Можуть спостерігатися ознаки депресії через постійну тривогу.

Хочу, щоб ви розуміли. Ворог знає усі ці прийоми! Він на це й розраховує. Щоби у стані виснаження зламати нас повністю!

Наш мозок потім знову включиться в режим "готовності". Зараз йому потрібно допомогти пережити виснаження.

За будь-якої нагоди спимо, навіть якщо для цього треба випити заспокійливе;

  • П’ємо воду. Обезводнений організм не може боротися зі стресом. Вода потрібніша за їжу.
  • Робимо інформаційні паузи від читання новин.
  • Виключаємо режим жалості за усим матеріальним. Ворог на це розраховує, тому нищить наші інфраструктури.
  • Саме постійна жалість за втраченим ще більше підживлює тривогу і вирубує наш мозок.
  • Ми усе відбудуємо.
  • включіться в план "що я зроблю після війни". це допоможе вашому мозку працювати на ваш порятунок, а не на тихеньке самознищення.
  • Рятуйтеся гумором. Це надійний щит для мозку, щоб трохи знизити кортизол.
  • Обіймайтеся.
  • Говоріть близьким: "Я тебе люблю!".
  • Такі слова допомагають тримати сили.
  • Такж утримайтесь від того, щоб поширювати неперевірену інформацію.

Нас ніхто ніколи не здасть!

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Теги:
#Росія #Війна #Психологія
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