Блогер і аніматор Денис Зільбер переконаний, що в росії винуватців цієї війни не знайти, адже кого не спитай — усі не при чому

Ще кілька слів про війну. Ця війна незвичайна тим, що з російської сторони ніхто не винний. Ні в чому. Винних просто немає, скільки не шукай. Все якось відбувається само собою. Кого не спитай, він тут не до чого.

Ті росіяни, хто підтримує війну, зрозуміло, звинувачують у всьому Україну, НАТО, США, Ротшильдів та рептилоїдів. Ми, кажуть, не хотіли війни, але ми не мали вибору, нас приперли до стінки.

Ті росіяни, що не підтримують війну, звинувачують у всьому свого царя і злісних бояр і дуже ображаються у відповідь на будь-які звинувачення. Ми, мовляв, його не обирали, не можна всіх під одну гребінку, це не наша війна, ми взагалі не цікавимося політикою, ми проти війни, ми не мали вибору.

Російські солдати в українському полоні також усі, як на підбір, нещасні жертви обставин. Ми, кажуть, нічого не знали, нам наші командири дали в руки зброю, ми думали, що їдемо на навчання, ми ні в кого не стріляли, ми не хочемо війни, у нас не було вибору.

Їхні командири ж клянуться, що вони лише виконували вказівки начальства, вони не хотіли війни, але такий був наказ головнокомандувача, у них не було вибору.

Думаю, якщо дійти ланцюжком до самого верху, то десь там у позолоченому бункері один лихий диктатор скаже, що він лише рятував свою країну і в нього не було вибору, а так він, звичайно ж, проти війни. Хто б сумнівався!

Виходить, що все при справі, і ніхто не несе відповідальності. Навіть елементарно не вибачається ніхто, за дуже рідкісним винятком. Одні вбивають людей, інші сидять у соцмережах, але всі роблять це як сторонніх спостерігачів. Ракети самі падають на пологові будинки, вакуумні бомби самі рвуться, українці самі помирають, танки самі їздять, гармати самі стріляють і ніхто в цьому не винний. Все відбувається саме собою.

А раніше, я пам’ятаю, сам упав Боїнг, сам віджався Крим, самі отруїлися Скрипали, самі забивали себе кувалдами сирійські солдати. Дуже багато чого відбувалося саме.

І коли питаєш, мовляв, а хто власне винен? Хто це зробив? — Отримуєш у відповідь: — Звідки у вас стільки ненависті?

Хм, і справді, звідки?

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