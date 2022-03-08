Рус

Ця війна незвичайна тим, що з російської сторони ніхто не винний. Все якось відбувається само собою - Денис Зільбер

Автор
Денис Зільбер Денис Зільбер
Дата публікації
Читать на русском
Автор
340
Війна росії з Україною Новина оновлена 08 березня 2022, 16:57
Війна росії з Україною

Блогер і аніматор Денис Зільбер переконаний, що в росії винуватців цієї війни не знайти, адже кого не спитай — усі не при чому

Ще кілька слів про війну. Ця війна незвичайна тим, що з російської сторони ніхто не винний. Ні в чому. Винних просто немає, скільки не шукай. Все якось відбувається само собою. Кого не спитай, він тут не до чого.

Ті росіяни, хто підтримує війну, зрозуміло, звинувачують у всьому Україну, НАТО, США, Ротшильдів та рептилоїдів. Ми, кажуть, не хотіли війни, але ми не мали вибору, нас приперли до стінки.

Ті росіяни, що не підтримують війну, звинувачують у всьому свого царя і злісних бояр і дуже ображаються у відповідь на будь-які звинувачення. Ми, мовляв, його не обирали, не можна всіх під одну гребінку, це не наша війна, ми взагалі не цікавимося політикою, ми проти війни, ми не мали вибору.

Російські солдати в українському полоні також усі, як на підбір, нещасні жертви обставин. Ми, кажуть, нічого не знали, нам наші командири дали в руки зброю, ми думали, що їдемо на навчання, ми ні в кого не стріляли, ми не хочемо війни, у нас не було вибору.

Їхні командири ж клянуться, що вони лише виконували вказівки начальства, вони не хотіли війни, але такий був наказ головнокомандувача, у них не було вибору.

Думаю, якщо дійти ланцюжком до самого верху, то десь там у позолоченому бункері один лихий диктатор скаже, що він лише рятував свою країну і в нього не було вибору, а так він, звичайно ж, проти війни. Хто б сумнівався!

Виходить, що все при справі, і ніхто не несе відповідальності. Навіть елементарно не вибачається ніхто, за дуже рідкісним винятком. Одні вбивають людей, інші сидять у соцмережах, але всі роблять це як сторонніх спостерігачів. Ракети самі падають на пологові будинки, вакуумні бомби самі рвуться, українці самі помирають, танки самі їздять, гармати самі стріляють і ніхто в цьому не винний. Все відбувається саме собою.

А раніше, я пам’ятаю, сам упав Боїнг, сам віджався Крим, самі отруїлися Скрипали, самі забивали себе кувалдами сирійські солдати. Дуже багато чого відбувалося саме.

І коли питаєш, мовляв, а хто власне винен? Хто це зробив? — Отримуєш у відповідь: — Звідки у вас стільки ненависті?

Хм, і справді, звідки?

Публікація ілюстратора у соцмережі
Info Icon

Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.

Теги:
#Україна #Війна #Блог #Росія
США зважилися на новий потужний удар по росії: подробиці
Новини США
США зважилися на новий потужний удар по росії: подробиці
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
США зважилися на новий потужний удар по росії: подробиці
США зважилися на новий потужний удар по росії: подробиці
Дата публікації
Категорія
Маріуполь
Зрив евакуації з Маріуполя: з’явився доказ провини росіян (відео)
Дата публікації
Категорія
Ворожий танк
Білоруські війська біля кордонів та нові плани окупантів: Генштаб повідомив деталі
Дата публікації
Категорія
Знищено ще один літак окупантів
У Херсонській області знищено ще один ворожий літак (відео)
Дата публікації
Категорія
Війна — день 13: росіяни "вітають" українок з 8 березня бомбардуваннями міст та вбивствами
Війна — день 13: росіяни "вітають" українок з 8 березня бомбардуваннями міст та вбивствами