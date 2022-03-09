Соціолог і дослідник путінізму Ігор Ейдман оцінив перспективи економіки Росії після рішення великої компанії McDonald’s про роботу в Росії.

Закривається не МакДоналдс, закривається ринкова економіка Росії для іноземних інвестицій, світового ринку і просто як проєкт.

Прихід МакДоналдса на російський ринок супроводжував його народження, відхід — раптову кончину.

Російська економіка перетворилася на тубільний лепрозорій, з якого біжать іноземці, що випадково опинилися в ньому, панічно побоюються при найменшому зволіканні заразитися проказою від місцевих аборигенів.