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Прихід МакДоналдса на російський ринок супроводжував його народження, вихід — раптову смерть - Ігор Ейдман

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Ігор Ейдман Ігор Ейдман
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Відкриття першого McDonald’s у Росії Новина оновлена 09 березня 2022, 06:08
Відкриття першого McDonald’s у Росії

Соціолог і дослідник путінізму Ігор Ейдман оцінив перспективи економіки Росії після рішення великої компанії McDonald’s про роботу в Росії.

Закривається не МакДоналдс, закривається ринкова економіка Росії для іноземних інвестицій, світового ринку і просто як проєкт.

Прихід МакДоналдса на російський ринок супроводжував його народження, відхід — раптову кончину.

Російська економіка перетворилася на тубільний лепрозорій, з якого біжать іноземці, що випадково опинилися в ньому, панічно побоюються при найменшому зволіканні заразитися проказою від місцевих аборигенів.

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Теги:
#Росія #Війна #McDonald's
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