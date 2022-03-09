Український блогер, телеведучий та публіцист Антон Швець про те, наскільки важливими є звичайні робітники під час війни.

Ситуація з економікою, гуманітарною кризою та з посівною така складна, що скоро пости — "я став експедитором", "я дальнобоєм", "я підписав контракт с заводом", "я опанував трактор", "я тепер водій бензовоза", "ми дістали солярку для фермерів"стануть такі ж популярні, як і пости "я в ТРО/ЗСУ/волонтер" на початку війни.

МИ ПЕРЕХОДИМО У ЗАТЯЖНУ ФАЗУ ВІЙНИ.

Хлопці та дівчата. Не можуть 100% населення воювати та волонтерити. Воно так не працює.

Той хто приносить у країну валюту та кеш, той хто вирощує хліб та довозить його до людей, шахтар та ливар, агроном та машиніст, не менш важливі для перемоги ніж той, хто захищає країну в окопі чи на броні.

Я так завжди казав, і не розумію людей, які дорікають комусь, що вони не в ЗСУ.

В нас зброї та операційної кепесіті менше ніж бажаючих. До того ж цивільні на війні не дуже щоб і часто стають в нагоді.

Працюйте — це також захист країни. І це також потребує сміливості та мотивації.

Дякую всім хто тягне економіку України на собі.

Ви молодці і ви все робите вірно.

Бо тил це невід‘ємна частина фронту.