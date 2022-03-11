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Давайте концентруватись на тому, що в нас зараз є лише один ворог і в нього не українське громадянство - Тетяна Власова

Автор
Тетяна Власова Тетяна Власова
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Україну підтримують в різних куточках світу Новина оновлена 11 березня 2022, 09:44
Україну підтримують в різних куточках світу

Українська поетеса та співачка Тетяна Власова написала емоційне звернення до українців про інформаційну гігієну та нагадала, що у нас спільний ворог.

Злий ранковий допис.

Українці, від‘їб*ться, будь ласка, один від одного.

Ті, хто не виїхав — припиніть засуджувати тих, хто виїхав. Ви не знаєте їхніх історій, причин і мотивів. Ви не знаєте, важкими чи ні були для них такі рішення. Перестаньте засуджувати!

Ті, хто виїхав — припиніть нагнітати і відчепіться від тих, хто залишається. Ваші повідомлення з закликами терміново виїжджати, ваші лінки на якісь новини або чутки — все це розхитує і без того розхитану психіку, додає ще більше стресу. Перестаньте пресувати!

Хто виїхав і хто не виїхав — думайте, що ви зараз пишете на своїх сторінках! Емпатію і взагалі здоровий глузд ніхто не відміняв. Розумну підтримку і взаємодопомогу — теж.

Народ, у нас зараз є лише один ворог і в нього не українське громадянство. Давайте, будь ласка, концентруватись на цьому.

Пересратись ми і після перемоги встигнемо.

Доброго ранку.

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Теги:
#Україна #Війна #Сварки
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