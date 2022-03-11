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путін розраховував на слабкість Заходу, а не на його розважливість - Микола Капітоненко

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Микола Капітоненко Микола Капітоненко
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володимир путін Новина оновлена 11 березня 2022, 18:24
володимир путін

Експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Микола Капітоненко прокоментував геополітичну ситуацію у світі.

Припускаю, що Захід діє розважливо, вивіряючи допомогу Україні так, щоб мінімізувати ризики для себе, а, можливо, і так, щоб максимально знекровити росію у конфлікті, що затягнувся. Зрештою, уроків Рішельє ніхто не скасовував.

Але Путін розраховував на слабкість Заходу, а не його розважливість. Демонстрація слабкості була б для США та Європи поганим результатом цієї війни. Тому вони нам допомагатимуть.

Важливо ще одне. Той рівень допомоги, якого вже досягнуто, створюють ситуацію, коли залишатися повністю осторонь Заходу не вдасться. Зараз на кону, як мінімум, репутація: наша поразка у війні стане поразкою і для США, і для Європи. Так що в якомусь сенсі ми вже по один бік барикад, навіть якщо хтось не дуже хотів.

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Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
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