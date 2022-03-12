Очільник "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко прослідкував цікаву зміну у риториці росіян щодо путіна.

Яка оптимістична зміна риторики у рускіх "патріотав-нацианалістав".

У всіх доступних мережах.

Вони засуджують Путіна.

Кажуть, Путін помилився.

Треба було расєянцам сидіти в окопах на кордоні — і ждати, коли бандєравци візьмуть і нападуть на расєюшку. І примінять (нєпрємєнно) хімічну зброю (якої їм Пентагон надавав нємєряно).

А ось тоді, расія в єдінам паривє заспівала би "Вставай, страна агромная…". У військкоматах би були мільйонні черги.

Газманов би очолив ескадрон, а Расторгуєв би став комбатом.

Парєчєнкав простим майором хєрачив би под Данєцкам полчіща абєзумєвших нацикав Яроша.

І даже Ксюшка Собчак стала б санітаркою.

Тобто сумнівів у тому, що Україна, як маріонетка НАТО, хоче захопити "святуюрускуюзємлю" — ні в кого не виникає.

Вони не схвалюють тільки метод.

Не треба було нападати першими. Тепер, типу, світові важко довести, що укри — вершина кровожерливості.

Слухайте, але це вже прогрес.