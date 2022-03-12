Яка оптимістична зміна риторики у рускіх - вони засуджують путіна. Але не за війну - Віктор Бобиренко
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 8662
Очільник "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко прослідкував цікаву зміну у риториці росіян щодо путіна.
Яка оптимістична зміна риторики у рускіх "патріотав-нацианалістав".
У всіх доступних мережах.
Вони засуджують Путіна.
Кажуть, Путін помилився.
Треба було расєянцам сидіти в окопах на кордоні — і ждати, коли бандєравци візьмуть і нападуть на расєюшку. І примінять (нєпрємєнно) хімічну зброю (якої їм Пентагон надавав нємєряно).
А ось тоді, расія в єдінам паривє заспівала би "Вставай, страна агромная…". У військкоматах би були мільйонні черги.
Газманов би очолив ескадрон, а Расторгуєв би став комбатом.
Парєчєнкав простим майором хєрачив би под Данєцкам полчіща абєзумєвших нацикав Яроша.
І даже Ксюшка Собчак стала б санітаркою.
Тобто сумнівів у тому, що Україна, як маріонетка НАТО, хоче захопити "святуюрускуюзємлю" — ні в кого не виникає.
Вони не схвалюють тільки метод.
Не треба було нападати першими. Тепер, типу, світові важко довести, що укри — вершина кровожерливості.
Слухайте, але це вже прогрес.
Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-