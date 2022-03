Український експерт з енергетичної безпеки Михайло Гончар запропонував можливі кроки у відповідь на політику Москви щодо захоплення ядрених об'єктів.

Росатом оголосив, що тепер Запорізька АЕС належить йому. Що ж, "воровская хватка" путінської клептократії як вона є. З огляду на це необхідні жорсткі дії у відповідь на ядерне піратство. Воно стало можливим тому, що у Москві вважають, що залежність США від постачань уранової сировини з Росії, Казахстану та Узбекистану утримає Білий дім від жорстких дій у відповідь на ядерне свавілля Кремля. Однак, ця залежність не є такою критичною, як це вважають у Московії. Канада, Австралія та й самі американські постачальники вже кілька років витискують росіян. Зараз слушний час позбутися їх взагалі.

З числа дошкульних заходів можуть бути:

- Звернення до урядів зарубіжних країн щодо заморожування проектів Росатому (загалом 36 проектів);

- Звернення до Європейської Комісії та урядів країн-членів ЄС щодо термінового переведення енергоблоків з реакторами ВВЕР радянської/російської конструкцій на неросійське паливо (Westinghouse), тим більше, що віднедавна це обов'язково в ЄС з позиції диверсифікації — оператори європейських АЕС повинні мати два джерела постачання;

- Арешт активів Uranium One Inc., яка веде розгалужену діяльність з видобутком та продажем уранової сировини, в т.ч. має активи у США. Вона є непрямою дочірньою компанією "Росатому". Вона безпосередньо належить амстердамській Uranium One Holding NV (89,07%) і московській Uranium One Group (попередня назва: Uranium Mining Company; 10,93%). Uranium One Holding повністю належить Uranium One Group. Uranium One Group належить прямим дочірнім компаніям Росатому "Атоменергопром " (71,084%) і "АтомРедМетЗолото" (28,916%). Uranium One Group управляється "Техснабекспортом" (ТЕNЕХ);

- санкції проти "Техснабекспорту" (TENEX), який має 25 контрактівв на поставку уранової продукції до США на суму $6,5 млрд. с горизонтом постачань до 2028 р (дані кінця 2018 р.).

- оголошення в розшук через Інтерпол керівників та членів Наглядової ради (9 осіб), Правління (14 осіб), Громадської ради (24 особи) Росатому.

- вимога до Єврокомісії, урядів Франції та США щодо припинення співпраці між Росатомом та EDF, а також розрив оборудки на придбання Росатомом 20% французького виробника турбін GEAST (спільне підприємство американської General Electric та французької Alstom).

- звернення до урядів Фінляндії та Туреччини щодо припинення співпраці з Росатомом по проектах Hanhikivi-1 та Akkuyu Nükleer Güç Santrali (без турбін та генераторів GEAST вони все рівно це не добудують).

Росія має бути виключена з міжнародних проектів:

- ITER — міжнародний дослідницький та інженерний мегапроект термоядерного синтезу зі споруджуваним у Франції реактором.

- FAIR — центр проведення фундаментальних та прикладних досліджень у галузях ядерної фізики та фізики елементарних часток у Дармштадті в Німеччині.

- Вимога до МАГАТЕ та Євратому припинити співпрацю з РФ

Це не повний перелік, того, чим можна протидіяти ядерному здирництву Московії. Але починати потрібно негайно.